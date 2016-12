3 způsoby, jak si rychle založíte společnost

(-pr-) Už si pár měsíců pohráváte s myšlenkou, že si založíte svou vlastní firmu? Je to tak lákavé – žádný šéf, žádná nudná administrativa, žádné zbytečné schůzky. Máme pro vás jednu radu: Jednejte. Život je příliš krátký na to, abyste podnikali pouze ve své mysli.



Co vám nesmí chybět?

Odhodlání. Článků “Jak podnikat” najdete na internetu mraky. V dnešní době se doslova roztrhl pytel s informacemi o tom, co dělají úspěšní lidé – vstávají v 5 ráno, každý den chodí běhat, jedí zdravě a tak dále a tak dále. Když toto vše budete dodržovat, super. Ale jestli vám chybí to skutečné odhodlání, běhání ani zdravé jídlo vás nespasí. Bohužel. Tak co, máte to v sobě? Ano? Pojďte se tedy seznámit se 3 způsoby, jak rychle založíte společnost.

Pomaleji už to nejde

První způsob se jen se zavřenýma očima dá považovat za rychlý. Je to ten klasický – všechno si zajistíte sami. Několik dní vám zabere studium nejrůznějších zákonů, pak vás čeká maraton po úřadech, a nakonec poskočíte radostí, když si na vás úředníci najdou konečně čas. Možná vás teď napadne: „No jo, ale za ty ušetřené peníze mi to stojí!” Ne tak docela. Připočtěte si k celkovým nákladům ušlé zisky a možná se rázem dostanete na vyšší částku, než kterou zaplatíte například za koupi ready made společnosti.

Kupte si polotovar

A právě ready made společnost je naše druhá varianta, jak založit firmu. Co to tedy vlastně je? V podstatě se jedná o takovou předpřipravenou společnost. Takový polotovar, kterému teprve vy vdechnete život. Ready made společnosti se zakládají za účelem dalšího prodeje, nemusíte se tedy bát, že byste si společně s firmou koupili i její špatnou historii. Tyto firmy jsou nové, nepoužité. Jejich prodej nabízí například Simplyoffice.cz, prohlédněte si jejich stránky a dozvíte se vše, co vás zajímá.

Zlatá střední cesta

Za zlatou střední cestu můžeme označit založení společnosti na klíč. Tuto službu najdete také v nabídce Simplyoffice.cz. Celý proces začíná v kanceláři některé z firem, které se věnují založení společnosti s.r.o. na klíč. Při této schůzce jim nadiktujete své podmínky:

● Název firmy

● Kolik chcete mít základní kapitál

● Kde bude firma sídlit

● Jaké je jméno jednatele a podobně

Pak už se o nic nestaráte. Profesionálové za vás zařídí veškerou administrativu a oběhají úřady. Vy zatím vyděláváte peníze ve své stávající práci, nebo rozvíjíte svůj podnikatelský plán.

Jakou z těchto cest si vyberete, záleží pouze na vás. Při výběru ovšem nezapomínejte na to, že se z vás tímto krokem stává podnikatel. A správný obchodník se příliš nezaobírá tím, jak ušetří, ale je maximálně odhodlaný vydělávat.