Agentura Brand Boost vytvořila novou korporátní identitu pro MoveTo Delivery

Full-servisová komunikační agentura Brand Boost vyhrála výběrové řízení na zajištění nové vizuální identity logistické společnosti MoveTo Delivery. Agentura vypracovala také komplexní brand manuál a nové webové stránky.

„Jsme rádi, že si MoveTo Delivery vybrali pro spolupráci právě náš tým. Na corporate identity se zaměřujeme již delší dobu, tvorbu webů jsme zahrnuli do našeho portfolia aktuálně v letošním roce. Moc nás navíc baví, když se můžeme nad projektem zamyslet takto komplexně a řešit nejrůznější detaily ve vzájemných souvislostech,“ říká ředitel Brand Boost Lukáš Haubelt a dodává: „Na základě analýzy jsme zjistili, že staré logo je nevyhovující, jak z důvodu designu, tak hlavně z důvodu barevnosti. Chtěli jsme dodat moderní čitelné logo a hlavně zvolit odstín, který žádná jiná last mile delivery firma nemá, což se nám podařilo. Místo prvního písmena „o“ je vložen piktogram firmy, který díky šipce symbolizuje jasný směr – cesta z bodu A do B. Šipka se vždy vrací zpět na začátek, může proto symbolizovat určitý cyklus a nekonečnost.“

„V poslední době jsme se zaměřovali zejména na obchod a nyní nastal čas více investovat i do marketingu a komunikace naší značky. Chtěli jsme ji výrazně oživit a být viditelní a rozlišitelní i na našich vozech či logistických boxech, které se pohybují po regionech v ČR i SR. Moc se nám líbí nový vzhled loga, jeho barevné kombinace, nové řešení dalších vizuálních prvků i webové stránky. U nich je kladen důraz na sekci Kariéra pro nábor nových kurýrů, aby bylo pro nové uchazeče snadné se na webu orientovat a vyplnit formulář s žádostí o spolupráci,“ říká Petr Polišenský, majitel MoveTo Delivery.