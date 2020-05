Agentura PIARISTI spouští vlastní podcast PÍÁRKO

PIARISTI vydávají svůj vlastní podcast o kulturním PR a marketingu. V každé epizodě PÍÁRKA se hosté z agentur, médií či kultury podělí o své profesní zkušenosti. Moderátorky Nikola Lörinczová a Pavla Umlaufová chtějí ukázat, že PR v kultuře nejsou jen media relations, inspirovat kulturní manažery a rozšířit jim obzory.

V prvních dvou dílech promluví Michal Sikora, projektový manažer Cirku La Putyka, a Danica Kovářová, šéfredaktorka časopisu Dolce Vita. Podcast PÍÁRKO je možné poslouchat na Spotify a Apple Podcasts. Bude vycházet každý čtvrtek.

„Nápad vytvořit podcast jsme měli už delší dobu, ale současná situace nás popostrčila. Dlouhodobě sdílíme s ostatními to, co umíme – pořádáme kurzy, děláme konzultace za kafe a teď přidáváme podcast. Chceme hlavně lidem z kultury, kteří jsou často samouci, nabídnout informace, díky kterým zůstanou v obraze a budou se orientovat v marketingu a PR i svépomocí,“ říká Nikola Lörinczová, zakladatelka agentury PIARISTI, mezi jejíž klienty patří například Signal Festival nebo Centrum pro architekturu a městské plánování (CAMP). „Chceme ukázat, že PR nejsou jen média a že i v kultuře je nutné řešit kulturní PR komplexněji. Chceme proto zvát hosty i z velkých digitálních agentur,“ doplňuje Pavla Umlaufová.

Podcast bude vycházet jednou za týden, vždy ve čtvrtek. Formát je postavený na hostovi z agentury, médií či kultury, který se v průběhu 30minutového rozhovoru podělí s posluchači o své zkušenosti. Do prvního dílu přijal pozvání Michal Sikora, dlouholetý projektový manažer souboru Cirk La Putyka. V době koronakrize pracuje naplno na aktivitách a komunikaci, které vynesly Putyku mezi nejviditelnější kulturní projekty. Díky své akceschopnosti a kreativitě vybral soubor od diváků téměř 1 milion korun, nabral tisíce nových fanoušků na sítích a jejich fotku použil i The Guardian. Druhým hostem PÍÁRKA bude Danica Kovářová, šéfredaktorka magazínu Dolce Vita, který nedávno koupilo od Mafry vydavatelství New Look Media.