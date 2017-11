Air Bank má novou televizní reklamu

V nové reklamě Air Bank diváky upozorňuje na to, že převedení půjčky do jiné banky nemusí být vůbec složité a zdlouhavé, jak si možná někteří myslí. Například v Air Bank to jde udělat velmi rychle, už za 15 minut, a především tím klient může ušetřit tisíce korun.

Půjčka od Air Bank je navíc velmi flexibilní a dokáže se klientovi v různých životních situacích přizpůsobit. Klient může zdarma snižovat i zvyšovat splátky a také měnit jejich termín. Půjčku je možné kdykoliv a zcela bezplatně úplně splatit nebo udělat mimořádnou splátku.