Albert odměňuje zákazníky za věrnost a inspiruje k letním dobrodružstvím

Albert přichází se sběratelskou kampaní, která zákazníky inspiruje k trávení času venku s rodinou a přáteli. Od 13. května do 28. července mohou zákazníci za své nákupy sbírat body a proměnit je ve výrazné slevy na vybavení pro kempování, festivaly i volnočasové aktivity v přírodě. Díky kampani si tak mohou pořídit praktické produkty za výhodnější ceny a získat slevu ve výši až 61 %.
Začátek hlavní letní sezóny je obdobím, kdy lidé vyrážejí na výlety, dovolené i hudební akce pod širým nebem. Albert proto do nabídky zařadil široké portfolio produktů, které se hodí pro každý typ letního dobrodružství – od kempingové deky, samonafukovací karimatky, spacích pytlů až po stan, turistický batoh nebo skládací nádobí. Kolekce je dostupná v atraktivních barevných variantách inspirovaných přírodními tóny. Součástí kampaně jsou navíc i dětské aktivity v podobě sešitů značky Albi, které zabaví i ty nejmenší během delšího cestování.
„Opět chceme zákazníky odměnit za jejich věrnost a zároveň je chceme inspirovat nejen ke zdravému, ale i aktivnímu životnímu stylu. Přinášíme jim proto kvalitní vybavení pro pobyt v přírodě za výrazně výhodnější ceny. Věříme, že díky tomu si mohou své letní zážitky užít ještě víc,“ říká Renáta Zákravská z marketingu obchodů Albert.
Za každých 200 korun nákupu získají zákazníci jeden bod, který mohou sbírat do papírové kartičky nebo digitálně v aplikaci Můj Albert. Po nasbírání osmi bodů si mohou vybrané produkty pořídit za zvýhodněné ceny, přičemž nejvyšší sleva v kampani dosahuje až 61 %. Digitální sbírání bodů v aplikaci Můj Albert přináší zákazníkům další výhody. Oproti papírové kartičce získají jeden bod navíc a mohou body snadno sdílet s rodinou nebo přáteli.