Allwyn AG, nadnárodní společnost působící v oblasti herní zábavy, spouští „Feel it all at Allwyn“, svou první globální brandovou kampaň, která značku představuje jako „domov všech emocí – home of all feelings“.
Kampaň oslavuje celou emocionální cestu spojenou s herními zážitky: od naděje při koupi loterijního tiketu přes okamžitou radost ze stíracího losu a vzrušení z online hry až po soutěživost spojenou se sportovním sázením.
Integrovanou kampaň vytvořila kreativní agentura Forsman & Bodenfors. Aktivuje poslání Allwynu zlepšovat hraní pro všechny a představuje další krok v jeho ambici stát se vedoucí světovou společností v oblasti herní zábavy zastřešenou jednotnou značkou.
Allwyn vnímá, že prožitek ze hry (play) vyvolává celou škálu emocí, od očekávání přes radost a potěšení až po zklamání. Tento poznatek přinesl výzkum Kantar NeedScope zaměřený na emoce hráčů a stal se inspirací pro novou kampaň. Nová globální spotřebitelská data, která dnes Allwyn zveřejnil, tento pohled podporují a poukazují na „nedostatek emocí“ v každodenním životě: lidé touží po tom, aby ve svém běžném životě častěji zažívali radost (58 %), nadšení (45 %), optimismus (45 %) a naději (42 %). Zjištění rovněž ukazují, že díky hravosti lidé pociťují více radosti (44 %) a energie (36 %), zatímco 46 % respondentů se domnívá, že více hravosti jim umožňuje vymanit se z rutiny.
„Hra vždy znamenala více než její samotný výsledek. Důležité je všechno, co člověk prožívá během ní: napětí před slosováním, společnou naději, nadšení z výhry a někdy také zklamání z nenaplněné příležitosti,“ říká Tatiana Jouanneau, Group Chief Brand Officer společnosti Allwyn. „Feel it all at Allwyn oslavuje každou z těchto emocí. Chceme změnit způsob uvažování od ‚human being‘ k ‚human feeling‘, tedy vnášet prostřednictvím herních zážitků do každodenního života více emocí a zároveň dál posilovat ochranu našich zákazníků.“
Ve spotech, které režíroval uznávaný Fredrik Bond, se běžné každodenní okamžiky proměňují ve hru. Díky hravé práci s perspektivou a nadsázce se hry Allwynu objevují tam, kde byste je nejméně čekali, a překvapivým, hravým a lehce rozpustilým způsobem tak probouzejí emoce.
Kampaň bude uvedena napříč řadou marketingových nástrojů a trhů. Její globální start bude spojen s FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026, kde ji podpoří komplexní partnerská 360° aktivace. Ta zahrnuje spolupráci s Uber a The New York Times a také výraznou prezentaci značky na světoznámé Las Vegas Sphere, jejíž vnější plášť pokryje šedesátisekundová projekce, která v monumentálním měřítku oživí celé spektrum emocí kampaně „Feel it all at Allwyn“.
Přímo u závodního okruhu se Allwyn představí ve fanouškovské zóně East Harmon Fan Zone prostřednictvím interaktivní prezentace značky, jejímž hlavním bodem bude ve čtvrtek 19. listopadu živé losování „Feel it all at Allwyn Live Draw“, připravené ve spolupráci se společností Pixel Artworks. Tisíce návštěvníků závodu se díky svítícím LED míčkům, které obdrží, zapojí do strhujícího odpočítávání, které navodí napětí a očekávání jako při závodě. Jeho vyvrcholením bude výběr jednoho výherce, který získá VIP cestu na FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2027 a zažije, jaké to je „se cítit jako jezdec F1“.
Součástí komplexní aktivace bude také společensky prospěšný rozměr. Společnost předá osmé a zároveň poslední ocenění F1® Allwyn Global Community Award v této sezoně a věnuje 100 000 eur místní komunitní iniciativě v Las Vegas, která má významný společenský přínos.
Kampaň se následně rozšíří všude tam, kde hra probíhá – na obrazovky, do online prostředí i do ulic. Nová globální brandová platforma „Feel it all at Allwyn“ bude od 19. listopadu 2026 k vidění napříč B2C i B2B komunikačními kanály v USA a Evropě, se zvláštním zaměřením na Česko, Řecko a Kypr.
„Když si nás Allwyn vybral, abychom vedli transformaci jeho značky, ambice byla jasná: dostat ji na samotný vrchol svého odvětví. ‚Feel it all at Allwyn‘ je víc než jen kampaň. Je to dlouhodobá platforma postavená na celé škále emocí, které hraní přináší. Chtěli jsme, aby kreativní zpracování samo o sobě vzbuzovalo zvědavost, podobně jako hra. Tím, že si pohráváme s měřítkem běžných věcí, nutíme lidi podívat se na ně podruhé. A přesně o to nám šlo,“ říká John Bergdahl, Chief Creative Officer agentury Forsman & Bodenfors.
Komplexní mediální mix zahrnuje audiovizuální obsah, venkovní reklamu (OOH) s vysokým zásahem a interaktivními prvky, YouTube, kina a prémiové reklamní formáty, které poutají mimořádnou pozornost. Zážitkové a PR aktivity přenesou emoce přímo do každodenního života. Doplní je obsah tvůrců, sponzoring přenosů významných kulturních událostí a partnerství Allwyn s Formula 1 a týmem McLaren Formula 1 Team.
Kampaň vychází z poslání společnosti Allwyn přinášet všem lepší zážitky z hraní. Nedílnou součástí je ochrana zákazníků. Allwyn staví na své dlouhodobé kultuře odpovědného hraní a využívá zkušenosti ze svých lokálních poboček i poznatky z výzkumů k neustálému zlepšování podpory a ochrany hráčů.