Allwyn odstartoval kampaň „Něco si přej“.

Allwyn (dříve Sazka) odstartoval novou celonárodní kampaň „Něco si přej“, která vychází z jednoduché myšlenky: aby se přání mohlo splnit, musí být nejdřív vysloveno.
Kampaň propojuje online i offline svět a dává lidem konkrétní šanci proměnit svá přání ve skutečnost – Allwyn rozdělí celkem 10 milionů korun mezi 1 000 výherců. Značka se v kampani představuje skrze reálný zážitek v digitálním prostředí, veřejném prostoru i během živých přenosů.
Allwyn po svém přejmenování ze Sazky spustil velkou kampaň, která běží od 23. ledna do 20. února 2026. Jde o rozsáhlou integrovanou kampaň, kombinující masivní mediální zásah s fyzickým zážitkem – unikátními Budkami přání, světelnými instalacemi a živým vysíláním.
Představení Allwynu v Česku
„Něco si přej“ je kampaň, která představuje Allwyn a ukazuje, že štěstí může být lidem blíž, než si myslí. Cílem je inspirovat lidi na chvíli se zastavit, zamyslet se nad tím, co si skutečně přejí, a dát svému přání šanci stát se realitou.
Celá kampaň stojí na práci s přáním jako osobním momentem. Právě vyslovená přání se stávají obsahem kampaně. Objevují se online, na sociálních sítích, v offline instalacích i během živých přenosů.
Eva Nováková, manažerka kategorie stíracích losů Allwyn Česko, říká: „Nechtěli jsme lidem jen říct, že je tady Allwyn a to je všechno. Chtěli jsme, aby ho opravdu zažili. Kampaň ‚Něco si přej‘ stojí na jednoduché myšlence – že každé splněné přání musí být nejdřív vysloveno. Dáváme lidem šanci svá konkrétní přání proměnit ve skutečnost a zároveň ukazujeme, že štěstí může být blíž, než si často myslí. Nejde o nové jméno, ale o nový způsob, jak být lidem blíž a být součástí jejich každodenních momentů. Jsme moc rádi, že jsme na kampani pracovali právě se Socialparkem, díky nim jsme tuto myšlenku dokázali dotáhnout do posledních detailů a myslím, že můžu říct, že nás to společně i opravdu bavilo.“
Karel Hirsch, Creative Director agentury Socialpark k tomu dodává: „Celá kampaň je originální svým rozsahem a komplexností, kdy jsme museli promyslet spoustu detailů. Spolupráci s marketingovým týmem Allwynu jsme pojali jinak, nefungovali jsme na klasické bázi značka–agentura, ale ruku v ruce spíš jako součást a rozšíření jejich marketingového týmu. Spoustu věcí jsme vymýšleli společně a byli zkrátka na jedné vlně. Na výsledné kampani je to myslím vidět. Nejoriginálnější je za mě asi OOH komunikace, kdy jsme vytvářeli velké množství kreativ přizpůsobených městu a místu na míru tomu, kde se daný billboard nebo digitální CLV bude vyskytovat. Chtěli jsme být s kampaní velmi lokální, možná až hyperlokální. Jako skvělý asset celé kampaně mi přijdou také ‚Budky přání‘, které navíc Allwyn může využívat i po skončení celé kampaně a dají se nastavit a přeprogramovat pro další účely.“
Doplňuje jej hlavní stratég kampaně a majitel agentury Petr Král: „Děkujeme Allwynu za důvěru, kterou jsme si budovali postupně na menších projektech, jako byla například platforma reLosy. Vážíme si této příležitosti, která se stala největší kampaní, jakou kdy Socialpark realizoval.“