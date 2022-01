Architekti z Urban Survival mění vizuální identitu

Pražská architektonická skupina Urban Survival mění svou vizuální identitu. Rebranding od kreativního studia Brainz Disruptive reflektuje dynamický rozvoj značky, která v současné době sdružuje 7 dceřiných společností. Logo skupiny je volně inspirované brutalismem, monumentální architekturou nebo dílem Le Corbusiera a Ladislava Sutnara.

Aktualizace po osmnácti letech fungování Urban Survival doprovází celkovou proměnu marketingové strategie pod vedením ředitele pro komunikaci Petra Dolejše. Pomoct by měla s posílením pozice společnosti mezi tuzemskými developerskými subjekty i atraktivitou architektonického studia pro nábor nových talentů. Ambicí je také zvýšit celkové povědomí o specifickém přístupu k architektuře akcentující udržitelné, komunitní a moderní “out of the box” pojetí výstavby občanských a rezidenčních staveb, kterým se skupina pod vedením architekta Pantelise Larcou profiluje.

Nová vizuální identita inspirovaná monumentální architekturou, brutalismem, Bauhausem nebo dílem Le Corbusiera a Ladislava Sutnara nyní přináší důraznější akcent na pospolitost skupiny a jejich jednotlivých sub-brandů. Tu podtrhuje i volba výrazného bezpatkového fontu Monument Extended a Neue Haas Grotesk. Písmo disponuje širokou škálou řezů, které se dají dobře použít jak v tištěných materiálech, tak v digitálním prostředí. Silné linie zároveň odráží pevný závazek Urban Survival poskytovat prémiový klientský přístup napříč službami v oblasti architektury, projektování, výstavby i interiérového designu.

Za návrhem stojí pražské studio Brainz Disruptive, které již má s tvorbou vizuálních identit pro klienty z oblasti architektury a developmentu bohaté zkušenosti.