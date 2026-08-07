Aston Villa a Betano zahajují novou kapitolu díky tříletému prodloužení partnerství

Aston Villa FC a Kaizen Gaming, majitel prémiové značky online sportovních sázek a her Betano, oznámily prodloužení svého partnerství o další tři roky. Na základě nové dohody bude Betano oficiálním partnerem klubu až do konce sezóny 2028/29 a jeho logo bude umístěno na levém rukávu oficiálních dresů klubu. Tím se otevírá nová kapitola ve spolupráci, která se stala klíčovou součástí globální strategie obou organizací.
Od zahájení spolupráce v roce 2024 podporuje Betano Aston Villu jako hlavní partner v období významného růstu na hřišti i mimo něj, včetně vítězství klubu v Evropské lize, návratu do Ligy mistrů a neustálého posilování mezinárodního renomé. Ve stejném období Betano pokračovalo v globální expanzi jako prémiová značka společnosti Kaizen Gaming, jednoho z předních světových hráčů v oblasti herních technologií, který v současné době působí na 20 trzích po celém světě.
Julio Iglesias, komerční ředitel společnosti Kaizen Gaming, řekl: „Naše první dva roky s Aston Villou byly doslova mimořádné. Do tohoto partnerství jsme vstoupili s respektem k obrovské tradici tohoto klubu a bylo pro nás ctí stát po boku týmu a jeho fanoušků z celého světa v období historických úspěchů, které vyvrcholilo vítězstvím v Evropské lize UEFA. Kromě fotbalu je Aston Villa organizací, která se hluboce stará o svou komunitu, a my jsme rádi, že ji můžeme podporovat. Celkově lze říci, že toto partnerství bylo přirozeným spojením založeným na společných ambicích, hodnotách a důvěře.“
V rámci tohoto partnerství již bylo realizováno několik významných iniciativ. Betano například poskytlo prostor na dresech k zvýšení viditelnosti organizací s pozitivním dopadem, mezi něž patřily dětská nemocnice Acorns a nadace Aston Villa Foundation během finále Evropské ligy UEFA. Během oslav 150. výročí klubu se zase Betano stáhlo, aby si tým mohl obléct svůj autentický pamětní dres.
V příštích třech letech se partnerství bude i nadále zaměřovat na zapojení fanoušků, komunitní aktivity a vytváření nezapomenutelných zážitků pro fanoušky Aston Villy po celém světě.
Francesco Calvo, obchodní ředitel klubu Aston Villa, uvedl: „Je skvělou zprávou, že budeme pokračovat v partnerství se společností Kaizen Gaming. V uplynulých dvou letech jsme společně pracovali na řadě různých projektů a máme radost, že budeme i nadále objevovat nové cesty k dalšímu rozvoji. Jsme hrdí na vše, čeho jsme společně dosáhli s Kaizen Gaming jako hlavním partnerem dokázali, a těšíme se na další příležitosti, na kterých se v budoucnu budeme moci podílet.“
Partnerství s Aston Villou je součástí širšího závazku Betana k podpoře fotbalu po celém světě, která doplňuje jeho cíl poskytovat bezpečné a odpovědné sázení na všech trzích, kde působí.
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