Bezhotovostní platby nebudou součástí EET, rozhodl 9 měsíců po zavedení Ústavní soud

Ústavní soud zrušil část zákona o evidenci tržeb na základě návrhu z 1. června 2016. Od března příštího roku tak mimo jiné nebudou muset (nejen) internetové obchody odesílat do EET informace o platbách provedených bezhotovostně, tedy například prostřednictvím platebních karet.

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) rozhodnutí soudu vítá, současně ale upozorňuje, že e-shopy v souvislosti s EET musely investovat nemalé prostředky na technická řešení.

„Již v minulosti jsme upozorňovali, že povinnost evidovat platby kartou či prostřednictvím dalších on-line platebních metod je nadbytečná. Naše snaha na úpravu zákona však letos v lednu narazila na zamítnutí Poslaneckou sněmovnou,“ říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. „E-shopy se nicméně i díky upřesnění výkladu Finanční správou dokázaly s EET vypořádat tak, že se tento technicky poměrně náročný proces nijak do pohodlí zákazníků nepromítl.“

Internetové obchody nyní budou pokračovat v evidenci do konce února 2018. Od 1. března 2018 by jim pak měla povinnost evidovat bezhotovostní platby odpadnout. Platby, které ale zákazníci provedou na výdejnách e-shopů v hotovosti, budou nadále do EET spadat. „Rozhodnutí Ústavního soudu vítáme, přišlo však o dost později, než by bylo třeba. Internetové obchody, provozovatelé on-line platebních metod i jejich dodavatelé investovali do příprav nemalé částky. Ty se teď svým způsobem ukazují být zbytečné,“ dodává Jan Vetyška.

Bezhotovostní platby na internetu jsou v ČR stále populárnější. V roce 2017 uvedlo 32 % respondentů výzkumu APEK, že platební kartu využívají při svých nákupech v e-shopech nejčastěji. Dalších 10 % pak preferuje jiné on-line platební metody. „Bezhotovostní platby jsou poměrně snadno sledovatelné, pokud by vzniklo jakékoli podezření. S ohledem na jejich rostoucí popularitu, která odráží důvěru v českou e-commerce, jsme opravdu přesvědčeni, že EET pro internetové obchody nemá praktické odůvodnění,“ uzavřel Jan Vetyška.