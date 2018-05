Bezrealitky.cz chystají významné novinky

Největší český online portál pro přímý pronájem a prodej nemovitostí Bezrealitky.cz zahajuje public relations aktivity a chystá celou řadu novinek. S komunikací směrem k médiím, ale také odborné veřejnosti pomůže agentura FYI Prague, která uspěla ve vypsaném tendru.

Klíčový bude především posun portálu z role zprostředkovatele do pozice full-service služby a také zcela nový přístup k filtraci spolehlivých zájemců a prodejců. „Před deseti lety jsme k lepšímu změnili celý český realitní trh a letos se chceme posunout zase o velký kus dál. Cítíme, že nastala vhodná chvíle připomenout, v čem je naše služba unikátní, a při té příležitosti postupně představit všechny chystané novinky,“ uvádí Hendrik Meyer, CEO Bezrealitky.cz.

Bezrealitky.cz chce být i nadále vůdčím iniciátorem při dodržování etických principů na českém realitním trhu a bude se rovněž intenzivně věnovat osvětě. To vše ve chvíli, kdy realitní trh čekají další turbulentní roky. „Portál Bezrealitky.cz se vždy stavěl proti neetickému jednání v realitním businessu a bude tuto pozici zastávat i nadále. Je to ostatně jeden z klíčových prvků naší korporátní filozofie,” doplňuje Meyer. „Nově nastartované PR aktivity by nám měly zajistit dostatečně silné povědomí nejen u uživatelů, ale také odborné veřejnosti nebo zákonodárců, se kterými se chceme z pozice nejsilnějšího hráče na trhu podělit o své zkušenosti.“