BILLA odstartovala věrnostní kampaň s kuchyňským nádobím MasterChef

Milovníky vaření i každého, kdo hledá nové pomocníky do kuchyně, potěší nová věrnostní kampaň obchodního řetězce BILLA. V jeho prodejnách nyní mohou se slevou až 73 % získat kolekci profesionálního kuchyňského nádobí MasterChef.

V rámci nové kampaně BILLA nabídne svým zákazníkům odměnu za jejich pravidelné nákupy v podobě pomocníků do kuchyně. V kolekci MasterChef je celkem 8 výrobků. Zákazníci mohou vybírat například ze skladovacího boxu do lednice, mísy na mixování, dvou druhů kastrolů, tří druhů nepřilnavých pánví a rendlíku. Nádobí je vhodné pro všechny varné desky, včetně indukční, a má tělo, dno i rukojeť z nerezové oceli.

Získat některé ze zlevněného kuchyňského náčiní je snadné. Pro dosažení slevy stačí, když zákazníci nakoupí kdykoliv v období od 18. ledna do 11. dubna v prodejnách BILLA. Za každých utracených 250 korun získají 1 nálepku, kterou si nalepí do své sbírací karty. Po získání 10 nebo 20 nálepek si zákazník zakoupí kterýkoli zlevněný výrobek za doplatek uvedený ve sbírací kartě, přičemž při nasbírání 20 nálepek je doplatek nižší – sleva se pohybuje v rozmezí od 68 až do 73 % původní ceny.

Po nasbírání příslušeného počtu samolepek si zákazník vybere nádobí podle svého přání a doplatek uvedený ve sbírací kartě doplatí u pokladny. Nálepky mohou zákazníci sbírat až do 4. dubna. Nádobí MasterChef bude na prodejnách k dispozici až do 11. dubna.