BILLA potvrzuje svoji expertizu v nové image kampani

Společnost spouští dlouhodobou kampaň, díky níž komunikuje svou širokou expertizu v potravinářském oboru. Hlavními pilíři komunikace jsou kvalita a čerstvost nabízených potravin, jejich původ, široký výběr a také vliv potravin na zdraví konzumentů.

Strategická kampaň společnosti BILLA stojí na 42 faktech o jídle. Při vytváření kreativního konceptu, jehož autorem je agentura McCann Prague, vycházeli tvůrci hned z několika relevantních zdrojů, jako např. údajů Českého statistického úřadu, kvantitativního výzkumu společnosti STEM/MARK a americké studie Environmental Persuaders and the 200 Daily Food Decisions Cornellovy univerzity. Z těchto výzkumů vyplývá i fakt, že lidé myslí na jídlo až 226krát denně, ať už vědomě, či nevědomě.

Fakta z těchto zdrojů BILLA propisuje do svého nového claimu „Když jde o jídlo, BILLA myslí na vše“. Představuje myšlenky svých zákazníků spojené s jídlem a dokazuje, že BILLA jako jeden z nejdůležitějších článků, který přímo ovlivňuje, co svým zákazníkům v regálech nabízí, nad jídlem přemýšlí stejně a ještě častěji. Kampaň pracuje s obecnými, ale mnohdy i překvapivými fakty a detaily ze spotřebního chování zákazníků. BILLA je obohacuje i vlastním průzkumem. Nejde pouze o to, jaké jídlo mají zákazníci rádi a co je pro ně při nákupu důležité, ale také o to, kde, s kým a jak jej konzumují.

„Kampaní chceme změnit přístup zákazníků ke kvalitním potravinám. Kvalita a čerstvost mají být pro každého samozřejmostí. BILLA je obchodní řetězec, který potravinám rozumí a je dostupný všem. Rozumí potřebám svých zákazníků, a proto zde naleznou široké portfolio produktů vhodných například pro speciální diety a intolerance. Má ve své nabídce velké procento vysoce kvalitních privátních značek, které dále rozvíjí a které se postupně blíží cíli dosáhnout 30% podílu do roku 2025,“ říká marketingová ředitelka Lucie Průšová.

Strategická kampaň se prolne do všech komunikačních kanálů. Postupně budou nasazovány nové televizní spoty, kampaň se dále propíše i do dalších médií, jako je digitál, tisk, billboardy, a samozřejmě i do obchodů, kde zákazníci postupně zaznamenají nové vizuály a POS materiály.

„Novou komunikací BILLA spouští dlouhodobou platformu, skrze niž bude nadále budovat a potvrzovat svou roli experta na potraviny a jejich kvalitu. Díky námi provedenému výzkumu máme také mnohem více možností, jak našim zákazníkům nabízet to, co opravdu chtějí a co je pro ně při nákupu potravin důležité,“ zmiňuje Lucie Průšová.