BILLA sází na český křišťál. V nové věrnostní kampani nabídne skleničky Crystal Bohemia

Předvánoční setkání, slavnostní přípitky i každodenní chvíle u prostřeného stolu nebo tip na vánoční dárek. Obchodní řetězec BILLA ČR představuje novou věrnostní kampaň, díky které mohou zákazníci získat kvalitní křišťálové skleničky od tradiční české značky Crystal Bohemia za zvýhodněnou cenu.
Kampaň navíc přináší jednodušší sbírání prostřednictvím digitálních nálepek v aplikaci BILLA klub, jejíž obliba mezi zákazníky dále roste.
S blížící se adventní a zimní sezonou, kdy domácnosti více než kdy jindy tráví čas společně u stolu, přichází BILLA s novou věrnostní kampaní zaměřenou na kvalitní české sklářství. Ve spolupráci se značkou Crystal Bohemia nabízí kolekci elegantních křišťálových skleniček s nadčasovým designem.
Kolekce zahrnuje pět druhů skleniček pro různé typy nápojů – šampaňské, červené i bílé víno, pivo nebo vodu. Křišťálové sklo s využitím technologie titaninum vyniká vyšší odolností při každodenním používání a dodává mu brilantní lesk, přičemž skleničky jsou vhodné pro mytí v myčce. Balení se dvěma skleničkami lze získat již za 59,90 Kč a osm nasbíraných nálepek. Za každých utracených 200 Kč získají zákazníci jednu nálepku.
O 40 % více aktivních uživatelů. Novinkou jsou digitální nálepky
„Obliba aplikace BILLA klub dlouhodobě roste a aktivně ji dnes využívá o 40 % více zákazníků než před rokem. Potvrzuje se tak, že lidé chtějí mít výhody věrnostního programu jednoduše dostupné v mobilu. Proto nyní přinášíme také možnost sbírání digitálních nálepek, které se připisují automaticky a jejichž stav mohou zákazníci průběžně sledovat přímo v aplikaci,“ říká Lucia Popíková, vedoucí týmu věrnostních kampaní společnosti BILLA ČR.
Vedle digitálních nálepek v aplikaci BILLA klub mohou mít o svých nálepkách přehled i držitelé plastové BILLA karty, kteří jejich aktuální nasbíraný počet uvidí na svých účtenkách nebo obrazovce u pokladen.
Nálepky lze sbírat ve všech prodejnách BILLA v České republice od 21. října 2026 do 12. ledna 2027. Skleničky bude možné získat až do 19. ledna 2027.