BILLA spouští novou věrnostní kampaň s plyšáky Angry Birds

Společnost BILLA spouští novou věrnostní kampaň s plyšovými hračkami z filmu Angry Birds ve filmu 2. Pokračuje ve strategii odměňování věrných zákazníků za jejich pravidelný nákup.

Se startem kampaně BILLA zároveň spouští interaktivní webovou podstránku www.billa.cz/angry-birds, kde si návštěvníci budou moci mimo jiných aktivit zejména pro děti zatočit kolem štěstí a vyhrát svého oblíbeného hrdinu a spoustu dalších cen s motivem Angry Birds. Mezi výhrami nechybí svačinové boxy, klíčenky, podložky, láhve či batohy.

Partu Angry Birds tvoří celkem 6 postaviček – nejznámější rozzlobený nelétavý pták s horkou hlavou Ruďas, superrychlík Žluťas, velký srdcař Bombas, dobrodruh Budníček, veselý vepřík Ross a ďábelský Leonard. Všechny tyto postavy mohou zákazníci znát ze stříbrného plátna, jsou totiž hlavními aktéry filmu Angry Birds ve filmu 2, který nedávno vstoupil do českých kin.

Kampaň odstartovala 18. září a nálepky budou zákazníci moci sbírat do 17. prosince. Odměny pro zákazníky budou k vyzvednutí do 31. prosince 2019 nebo do vyprodání zásob. Novou věrnostní akci podpoří speciální komunikační kampaň, která se objeví ve všech reklamních formátech (TV, tisk, online). Vytvořila ji agentura McCann Prague.