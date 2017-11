BLACK FOX vstupuje do prémiové kategorie hořkobylinných likérů

S mottem Podívej se lišce do očí – jeden pohled nestačí představil STOCK Plzeň – Božkov s.r.o. novinku ve svém portfoliu – prémiový alkoholický nápoj BLACK FOX – originální bylinný elixír doplněný kapkou pomeranče. Uvedení produktu na trh doprovází výrazná marketingová kampaň.

Nestává se často, aby trh s prémiovými alkoholickými nápoji obohatil tak výrazný nováček. Zvlášť, když přináší novou unikátní chuť a prezentuje se tak exkluzivní image jako BLACK FOX. Míří především ke kategorii tzv. first jobbers, tedy mladých lidí ve věku od 23 do 30 let, kteří už mají s ochutnáváním alkoholických nápojů svou zkušenost, ale zároveň se nebojí objevovat nové a nepoznané a vyhledávají spíše sofistikovanější zábavu, čemuž odpovídá i výběr jejich drinku, kterému by neměl vedle rafinované chuti chybět ani styl.

„Bylinné likéry získávají na oblibě především u mladší generace, proto jsme speciálně pro ni vyvinuli unikátní bylinný elixír, který dokáže oslovit svou rafinovanou chutí i ty nejnáročnější konzumenty. Vývoj trval téměř rok a půl a zahrnoval i intenzivní průzkum s cílovou skupinou, který ve spotřebitelských testech sledoval jak chuťové preference, tak vnímání celkového designu a konceptu nové značky,“ říká Zuzana Prokopová Group Brand Manager HBL ve společnosti STOCK Plzeň – Božkov s.r.o., která prémiovou značku BLACK FOX, na trh uvádí.