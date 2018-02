Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých

Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté nálepkování mladých. Slova jako generace X, Y, Z nebo Linksters ale prostě neobsáhnou vše, co znamená být mladý v roce 2018.

VUT se poprvé rozhodlo netvořit náborovou kampaň jenom pro středoškoláky, ale spíš jako přímou generační výpověď o nich. Oprýskaná školní jídelna, medicinbaly a hromadné on-line sdílené ponížení included.

„Na VUT věříme, že nejsme omezeni tím, do jaké generace patříme, a tím, jak ji někdo nadefinoval. Limity si klademe sami, a proto mluvíme o generaci VUT. Ta podle nás očekává kvalitní základy a možnost rozvíjet svůj talent, protože to je důležité pro budoucnost,“ vysvětluje název kampaně Pavla Ondrušková z Oddělení marketingu a vnějších vztahů VUT. Není náhoda, že Oxfordský slovník zvolil za slovo roku 2017 youthquake, tedy spojení mládí a zemětřesení, které dnes způsobuje nejen ve vnímání kultury a společnosti.

„Je to něco jako generační výpověď a zároveň přiznání marnosti třicátníků dělat obsah pro mladé. Nemůžeme přesně vědět, jací dnešní mladí jsou, stejně jako nevíme, jak bude vypadat pracovní trh budoucnosti. Můžeme jim ale nabídnout možnost přihlásit se tam, kde je na budoucnost připraví,” myslí si kreativec Jiří Fiala, který se podílel na tvorbě námětu i postprodukci. Cílem VUT totiž je, aby připravilo budoucí absolventy i na profese, které v tomto okamžiku ještě neexistují. Klíčové je nabídnout takový základ, aby se s ním budoucí inženýři neztratili, ať už budou pracovat na jakékoliv pozici v jakékoliv zemi.

„Jak bude vypadat inženýr v roce 2039? Přiznávám, že na VUT věštit neumíme, takže zatím nevím, jestli budou naši absolventi jednou pracovat jako konstruktéři samořiditelných aut, nebo jestli budou manažery v dronové logistice, anebo jestli se stanou specialisty na koordinaci lidsko-robotických vztahů. Faktem ale zůstává, že téměř 65 % stávajících studentů základních škol bude podle zahraničních průzkumů v budoucnu pracovat na pozicích, které v tomto okamžiku ještě neexistují,“ upozorňuje rektor VUT Petr Štěpánek.

Na VUT to nebude #opruz. Cílem kampaně Generace VUT je jednoduše ukázat, že VUT nabízí ty nejlepší výchozí podmínky a dává svým studentům svobodu, aby mohli maximálně využít svůj potenciál a o své budoucnosti rozhodnout sami. „Nepřehnali jsme to letos už trochu? Naopak, zkušební projekce u cílovky nás utvrdily, že autenticita je důležitá,“ stojí si za svým producent Lukáš Gargulák z kreativní agentury Cinebonbon, která se na kampani podílela. Další osobností, která s Generací VUT spojila své jméno je i režisér Jan Bártek, který točil českou satirickou komedií Kosmo: „Kampaně VUT mě baví už dlouho a po loňské skvělé Sem patřím jsem si říkal, že by bylo fajn být součástí toho všeho. A jak se říká: Pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit, tak na podzim přišla nabídka, jestli se nechci na kampani podílet.”

“Napsat další dobrý scénář k VUT je těžší, než vypravit Space-X na Mars. Hodně mi pomohli samotní studenti středních škol. Zrežírovat je, a mít po boku Jendu Bártka, už bylo vyloženě za odměnu,” říká režisérka a scénáristka Karolina Zalabáková.

Letos se brněnská technika v rámci kampaně poprvé výrazněji prezentuje na Instagramu. Svůj účet si zde založila teprve loni v srpnu, letos už pracuje s fotkami, videi a hlavně Instastories. Instagram ale není jediná síť, na které univerzita uchazeče oslovuje. “Už v minulosti se nám vyplatilo používat více komunikačních kanálů současně. Nesázíme jenom na jedno video, vždy kombinujeme YouTube, Facebook, PPC reklamy a nově Instagram. Letos poprvé má také hlavní hero video i vertikální variantu, která odkazuje k oblíbenému mobilnímu video formátu,” doplnila Ondrušková. Na sociálních sítích se mohou uchazeči, stávající studenti i absolventi jednoduše identifikovat díky novému hashtagu #generacevut.

Na webu www.generacevut.cz najdou uchazeči nejen hlavní video, ale i další doplňující videa, tzv. extras: například rektora VUT natáčejícího vlastní vlog, rozhovor s tělocvikářem nebo fiktivní YouTuberkou Vanity Vandou, která se objevila už ve dvou předchozích kampaních. VUT se stejně jako v minulých letech snaží i letos odlehčenou formou komunikovat celospolečenská témata: ať už to byl kult nerdů, nedostatek žen v technice nebo nyní oblíbené škatulkování generací.

Loni získalo VUT za svou náborovou kampaň Sem patřím, která cílila na přilákání žen ke studiu technických oborů, mezinárodní cenu EUPRIO Award za nejlepší marketingový počin evropské univerzity.