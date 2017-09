Casablanca jako svět moderních technologií

(-pr-) Casablanca je česká společnost působící na telekomunikačním trhu už několik let. Společnost využívá jen tu nejmodernější dostupnou technologii a ke každému klientovi přistupuje individuálně. Chcete-li služby na míru, pak Casablanca je tou společností, kterou hledáte.

Záměry společnosti

A čím se vlastně Casablanca zabývá? Společnost poskytuje kompletní portfolio telekomunikačních služeb a dokáže uspokojit snad všechny typy zákazníků. Její prací je rovněž sledovat aktuální trendy a zajímavé nápady týkající se jejího oboru. Veškeré novinky ihned posílají do světa a vy se na ně můžete podívat na sociálních sítích.

Obrovské datové centrum

Nás ovšem bude zajímat datacentrum Casablanca, které tvoří moderní a kvalitní technologické zázemí. Součástí zázemí jsou výkonné zálohovací systémy. Důraz je zde kladen také na bezpečnost a protipožární ochranu.

V datovém centru musí být zajištěno chlazení, pro které Casablanca zvolila systém centrálního zdroje chladu a systém uzavřené studené nebo teplé uličky. Výrobníky fungují v systému n+1 a mají na starost chlazení přenosového média. To je rozváděno do jednotlivých serveroven. Aby bylo dosaženo maximální efektivity a šetrnosti k životnímu prostředí, je využíván celý systém nejmodernějších technologií. Datové centrum této společnosti není žádným malým trpaslíkem, neboť se může pyšnit velikostí přes 1600 m2. Společnost Casablaca stále kontinuálně investuje do nových technologií. Je to z toho důvodu, aby byly poskytovány pouze ty nejlepší služby.

Datová síť je postavena na aktivních prvcích. Spojení páteřní sítě s okolím zajišťují datové propoje o kapacitě 50 Gbps. Zákaznické přípojky jsou pak realizovány v libovolné kombinaci.

Je vám něco nejasné či potřebujete s čímkoliv poradit? Pak se neváhejte ozvat pracovníkům dané společnosti, kteří se pokusí najít řešení pro vaše problémy. Můžete je oslovit také na sociálních sítích, kde jsou vám rovněž plně k dispozici.