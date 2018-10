Celosvětový trh dražších smartphonů se zvětšuje

Během posledních desetiletí se průmysl mobilních telefonů proměnil ve vysoce sofistikovaný ekosystém. Jelikož spotřebitelé očekávají od chytrých telefonů stále více, staly se nejdůležitějším osobním zařízením.

V první polovině 2018 se na celém světě prodalo celkem 693,5 milionů smartphonů. Celkové tržby dosáhly 215,3 miliard euro, což v porovnání se stejným obdobím roku 2017 představuje zvýšení o 3 procenta. Spotřebitelé zřetelně inklinují k nákupu dražších zařízení, což přineslo nárůst průměrné prodejní ceny o čtyři procenta. Toto jsou zjištění GfK týkající se globálního telekomunikačního trhu, jež byla zveřejněna na veletrhu IFA 2018 v Berlíně.

Igor Richter, expert GfK na telekomunikační průmysl, poznamenává: „Na funkcích a vlastnostech produktu závisí uživatelský prožitek. Sofistikovanost mobilních telefonů ohlášených na tento rok jasně ukazuje snahu posouvat hranice schopností smartphonů na samé maximum. Tyto funkce a aplikace se díky technologickým inovacím, dostupnosti komponentů i cenové dostupnosti neustále vyvíjejí. Velikost displejů a fotoaparáty s vysokým rozlišením zlepšují vizuální zážitky umožněné multijádrovými procesory a velkou interní pamětí. Téměř dvě třetiny smartphonů prodávaných v dnešní době jsou vybaveny technologií HD nebo 4K video. Díky tomu se smartphone posouvá stále více do pozice osobního zařízení pro hraní her, poslouchání hudby či sledování videa ve vysokém rozlišení. Brzy se na trhu objeví zařízení 5G, která ještě zdokonalí zážitek z hraní her pro více hráčů nebo ze sdílení obsahu.“

Oblíbenost internetového prodeje ovlivňuje tradiční maloobchod

Z mezinárodního hlediska zůstávají prodejny s telekomunikační technikou a obchody se spotřební elektronikou i nadále nejdůležitějšími prodejními kanály telekomunikačního trhu. Obliba online kanálů stoupá díky pohodlnosti nákupu, úsporám a rovněž díky dokonalejšímu popisu technických vlastností produktu. Přestože prodej prostřednictvím tradičních kanálů jasně dominuje, internetové prodeje v první půli roku 2018 tvořily 15 procent veškerých prodejů. To je oproti prvnímu pololetí 2017 mírný nárůst o dva procentní body.

Přestože tradiční maloobchodní prodej hraje důležitou roli, vytváření globálního „digitálního“ maloobchodu stále více nabývá na důležitosti.

Růst zájmu spotřebitelů o zařízení vyšší cenové kategorie

Přestože z hlediska prodaných kusů je poptávka po chytrých telefonech více méně stabilní, průmysl mobilních telefonů posiluje i díky zájmu o prémiová zařízení. Přibývá ovšem spotřebitelů, kteří projevují společenskou odpovědnost, mají obavy o životní prostředí, a kteří podporují fair trade; tito spotřebitelé si nekoupí nový smartphone, pokud ten starý dobře funguje. Na druhé straně sice pozorujeme tendenci k prodlužování životního cyklu telefonů, ale spotřebitelé jsou ochotni zaplatit vyšší cenu za lepší funkce a jiné výhody, takže v důsledku toho se poptávka přesouvá ke špičkovým zařízením vyšší cenové kategorie. Například v Německu vzrostla za poslední tři roky poptávka po smartphonech patřících do cenové kategorie nad 500 euro o 15 procent.

Konektivita je klíčová nejen na telekomunikačním trhu

Jak jsou smart funkce stále oblíbenější, tak se rozšiřuje i prostor pro hlasové ovládání uživatelského rozhraní využívající velká data a umělou inteligenci. Nově přicházející individualizovaná technologie hlasového asistenta umožňuje využívat zabudovanou umělou inteligenci napříč zařízeními v chytré domácnosti. Velkým příslibem je rovněž propojení hlasového asistenta s čidly zachycujícími gesta člověka.

Chytré telefony se zdokonalenou mobilní konektivitou, s možností hraní her pro více hráčů a s rozšířenou virtuální realitou jsou prvky, které dále zlepšují způsob, jímž mohou spotřebitelé navzájem reagovat a přinášejí jim nebývalé nové zážitky.

Méně rozvinuté země i nadále ovlivňují mezinárodní trhy

Rozvojové země mají z celosvětového hlediska velkou váhu. Rozvojové asijské země zahrnující Indii a Čínu zajistily v prvním pololetí 2018 zhruba 41 procent všech nákupů smartphonů ve světě. Asie-Pacifik zůstává z mezinárodního pohledu největším regionem.