Češi jsou konzervativní, stačí jim vozík a nákupní seznam na papíře

Samoobslužné kiosky, skenování zboží nebo QR kódů – technologické novinky, které postupně pronikají do českých obchodů –, zatím narážejí na neznalost a nezájem ze strany nakupujících.

„Tyto technologie nezná ani polovina tuzemské populace a reálně je při nákupu využívá dokonce pouze každý čtvrtý Čech,“ vysvětluje David Vurma z konzultační společnosti Acomware. Dokazuje to výzkum, který pro společnost provedla výzkumná agentura Ipsos.

Z dat dále vyplývá, že nejvíce Čechů zná skenování QR kódu nebo zboží v obchodě. Obě technologie jsou známé pro 40 % lidí, reálnou zkušenost s jejich využitím má asi pětina dotázaných. „Je překvapivé, že v roce 2018 ví o možnosti využití QR kódu jen polovina internetové populace. Nižší míra skutečného využívání QR kódů může souviset s nutností instalace aplikace pro tento účel,“ vysvětluje Václav Stříteský z katedry marketingu Vysoké školy ekonomické v Praze. Budoucnost QR kódů přitom ohrožuje mnohem progresivnější technologie NFC.

V praxi lidé nejvíce využívají technologie spojené s mobilními telefony. „Mobilní aplikaci některého z prodejců už vyzkoušel každý čtvrtý Čech, stejné je to s aplikacemi pro uchovávání věrnostních kartiček. Naopak třeba nákupní seznam si do mobilu někdy zapsalo pouze 14 % Čechů,“ doplňuje Vurma. U některých technologií pro podporu prodeje se naopak ukazuje, že je lidé zatím neznají, případně je neměli možnost využít. „Výmluvné jsou v tomto směru například chytré hodinky nebo rozšířená realita, s nimiž mají zkušenost maximálně 3 lidé ze 100,“ doplňuje Stříteský.

Vztah k novým technologiím se mění s věkem. Technologie, jež úzce souvisejí s využitím mobilního telefonu nebo internetu, jako jsou mobilní aplikace, notifikace, chatboti nebo virtuální realita, zná v kategorii 15–24 let oproti celorepublikovému průměru až dvojnásobek nakupujících. Naopak v kategorii 55+ znalost těchto technologií často klesá na polovinu. „Rozšíření uvedených technologií do budoucna poroste. Data přesto ukazují, že z pohledu prodejců je dobré být při jejich zavádění obezřetný. Ne každou technologii je nezbytné integrovat, vždy je třeba vzít v potaz, co je užitečné pro mou skupinu zákazníků,“ doplňuje Vurma.