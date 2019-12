Češi on-line nejčastěji utratí za dárky 2 až 5 tisíc Kč

Nejintenzivnější předvánoční období pro obchodníky i nakupující je v plném proudu. Téměř každý Čech využívající internet plánuje nakoupit alespoň část dárků on-line, a tak i v letošním roce dosáhnou podle odhadů Asociace pro elektronickou komerci obraty e-shopů rekordních hodnot.

Každoročně řada nakupujících čeká s objednávkou vánočních balíčků téměř na poslední chvíli. České e-shopy budou schopny dodávat zboží pro osobní odběry v podstatě až do Štědrého dne, pro objednávku s doručením domů či do zaměstnání je ale vhodné mít rezervu. „Doporučujeme s nákupem na internetu již příliš neotálet. Obchodníci i dopravci jsou na vrchol prodejů připraveni, přesto se vždy vyplatí zakoupit s předstihem. Pro doručení skladového zboží do ruky by měli zákazníci objednávat balíčky v nejzazším případě do 18. prosince. To ale za předpokladu, že veškeré podmínky pro dodání budou optimální a nenaruší je například počasí. Osobní odběry pak budou v některých případech možné až prakticky do poslední chvíle,“ říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Jak ukázal předvánoční výzkum APEK mezi spotřebiteli, plánují na internetu Češi nejčastěji utratit za dárky mezi 2 až 5 tisíci korunami. Takové rozmezí uvedlo celkem 41 % respondentů. Za 1 až 2 tisíce korun hodlá nakoupit v e-shopech 22 % zákazníků. „Srovnávali jsme plány na nákupy v kamenných obchodech a na internetu. Z odpovědí vyplynulo, že Češi plánují nakupovat dražší dárky spíše on-line, levnější pak tradičním způsobem přímo v prodejnách,“ uvádí Jan Vetyška a upřesňuje: „20 % nakupujících v e-shopech plánuje utratit 5 – 10 tisíc korun, 6 % dokonce více než 10 tisíc. Naopak v kamenných obchodech nakoupí 15 % zákazníků pět set až tisíc korun, 32 % 1 až 2 tisíce.“

Asociace pro elektronickou komerci předpokládá, že celkové předvánoční obraty českých e-shopů přesáhnou 50 miliard