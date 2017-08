Češi se v létě na dovolenou chystají, za hranice vyjet ale příliš neplánují

Prázdniny jsou tu a většina z nás už má jasno, jak a kde je bude trávit. Celé tři čtvrtiny Čechů si alespoň nějaké volno plánují. Vyplývá to z výzkumu realizovaného agenturou IPSOS v první polovině června 2017.

Češi si dovolenou plánují dokonce výrazně častěji než lidé v západní Evropě, kde si volno bere „jen“ 63 % z nich. Do zahraničí se ale Češi příliš nechystají. Více než polovina (58 %) stráví svou dovolenou v Čechách. V tomto se výrazně odlišujeme od okolních států. Například jen 30 % Němců a 28 % Rakušanů také plánuje strávit dovolenou ve své zemi. Podobně jako Češi se za hranice nechystají spíše obyvatelé středomořských států jako je Francie, Itálie nebo Španělsko. Pokud už Češi vyrazí za hranice, tak nejčastěji obligátně do Chorvatska, k „sousedům“ na Slovensko nebo do Itálie.

Mimo jiné také proto, že Češi zůstávají primárně v Čechách, je i jejich plánovaný rozpočet na dovolenou výrazně nižší, než je v západní Evropě běžné. Češi za dovolenou v průměru utratí přibližně 14 000 Kč, zatímco v západní Evropě se průměrná útrata pohybuje kolem 2 000 EUR, tedy asi 52 000 Kč!

„Je patrné, že dovolenou si v létě plánuje vzít většina Čechů, a to bez ohledu na pohlaví, věk nebo kraj, ze kterého pochází. Peníze ale samozřejmě hrají roli. Mezi těmi, kteří berou více než 30 000 Kč měsíčně, plánují dovolenou téměř všichni (91 %), a také do ní o něco více investují. V průměru 18 000 Kč,“ doplňuje Martina Šimůnková, Account Director Ipsos Loyalty.