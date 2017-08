Češi tráví čas na internetu nejčastěji vyhledáváním, sociální sítě jsou až na třetím místě

Digitální agentura AITOM, jež se specializuje na tvorbu komplexních internetových řešení, se ve svém výzkumu zaměřila na chování Čechů na internetu. Zjistila, že nejvíce z nich zde vyhledává informace (67 %), dále jej využívají k posílání e-mailů (57 %), k návštěvě sociálních sítí (53 %) a čtení online zpravodajství (40 %).

Se zvyšujícím se věkem klesá počet lidí, kteří několikrát denně vyhledávají na internetu. Nejvíce online hledají mladí lidé ve věku 18 až 29 let (75 %), lidé ve věku 30 až 44 let (68 %) o něco méně, nejméně pak lidé ze skupiny 45 až 59 let (57 %).

Online zpravodajství se těší oblibě u téměř poloviny Čechů. Největší rozdíly lze zaznamenat mezi muži a ženami. 46 % mužů čte zprávy na internetu několikrát denně, u žen je to jen 35 %. Muži se také více zajímají o rychlost svého připojení, pouze 17 % z nich tyto informace nezná.

Čím vyšší dosažené vzdělání, tím více lidé využívají e-mailovou komunikaci. 75 % lidí s vysokoškolským diplomem denně používá svůj e-mailový účet, lidí bez maturity je ve srovnání s tím o více než třetinu méně (49 %). Více než 50 % lidí ve všech věkových skupinách kontroluje e-mail několikrát denně.

Sociální sítě, jako jsou primárně Facebook, Twitter, Google+ a další, využívají v Česku více ženy než muži, a to v poměru 64 % ku 43 %. Se zvyšujícím se věkem klesá u Čechů zájem o sociální sítě – několikrát denně je na sociálních sítích 73 % mladých lidí ve věku 18 až 29 let, dále 54 % Čechů ve věku 30 až 44 let, starších 45 let už jen 31 %.

Obdobnou klesající tendenci má užívání platforem internetových televizí a YouTube, avšak s tím rozdílem, že jsou i pro mladší ročníky méně atraktivní než sociální sítě. Videa na YouTube sleduje 34 % lidí z kategorie 18 až 29 let a pouze 6 % lidí starších 45 let a mladších 59 let.

“Můžeme říci, že výsledky našeho průzkumu se odráží v nastavení online marketingu různých značek. Značky cílící na mladší generaci, inzerují převážně na Facebooku či Instagramu. Vzhledem k nastolenému trendu tak lze do budoucna očekávat ještě větší zacílení na tuto generaci, například také prostřednictvím větší personalizace a použití dalších podpůrných nástrojů,” říká Pavel Houser, výkonný ředitel agentury AITOM.

Pavel Houser odhaduje, že v příštích letech může podíl Čechů, kteří jsou na internetu aktivní několikrát denně překročit hranici 80 %. V souvislosti s reakcí firem a značek na tuto situaci tak půjde o jednodušší segmentaci a masivnější zacílení na požadované potenciální zákazník. Čechů, kteří na internetu nakupují několikrát týdně, je již dnes 27 %.