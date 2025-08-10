Marketingové noviny.cz
Česká spořitelna vydává novou limitovanou edici OLED svítících a virtuálních karet s motivy hry Mafia: The Old Country

10.8.2025

Díky uzavřené spolupráci s herním studiem 2K a Hangar 13 připravila Česká spořitelna pro své klienty řadu novinek z gamingového prostředí, které souvisí s uvedením pokračovaní celosvětově populární hry Mafia.

Herní fanoušci z řad Spořitelny tak mohou od 8. srpna soutěžit o limitovanou edici OLED svítících karet s motivem hry Mafia: The Old Country, vybrat si po dobu kampaně virtuální kartu s několika motivy (jeden z motivů připomene legendární Mafii I) nebo získat ve věrnostním programu Moneyback 20% slevu na pořízení čtvrtého pokračování této akční hry. Platební kartu Visa vyrobila společnost IDEMIA. 

„Nově uzavřená spolupráce s herním studiem 2K a Hangar 13 je důkazem, že to s podporou gamingu myslíme opravdu vážně. Navazujeme na naši úspěšnou komunikační kampaň k uvedení hry Kingdom Come: Deliverance II a pokračujeme s řadou doprovodných aktivit v rámci komunikačního gamingového konceptu Silnější v gamingu, #silnější i v životě s cílem posilovat posilovat sebevědomí hráčů a hráček,” říká Jakub Kuneš, který má gaming v České spořitelně na starosti a doplňuje.: „Dlouhodobá podpora gamingu nám jako bance významně pomáhá zvyšovat povědomí mezi mladou generací a otevírat důležitá témata spojená s podporou sebevědomí, finančního zdraví a kyberbezpečnosti. Zároveň se nám díky předchozí kampaně podařilo zvýšit i akvizici nových klientů, kterých bylo více než dva tisíce.”    
 
Aktuální gamingovou kampaň pro Českou spořitelnu připravila agentura VML ve spolupráci s herním studiem 2K, Hangar 13 a vývojáři z 3Bohemians. Nový spot je vytvořen primárně pro YouTube a Twitch. Kampaň bude možné také zaznamenat prostřednictvím OOH reklamy ve velkých českých městech (Bigboard a Doublebigboard, CLV Showcase v pražském metru a obchodních centrech, DigiMax na Smíchově). Kampaň samozřejmě doplní digitál v podobě brandingu na herních webech, stejně tak i sociální sítě (TikTok a Instagram) a zapojeni budou i přední čeští herní influenceři, mj. Xnapy.

