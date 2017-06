Česko zažije pokračování Souboje chuti

V České republice odstartovalo pokračování populárního testování chutí dvou světových značek kolových nápojů. Projekt, který před více než čtyřiceti lety spustil přední výrobce nealkoholických nápojů a potravin PepsiCo, přichází opět do Česka. Letos se v něm nově poměří také kolové nápoje bez kalorií.

Příležitost testovat bude mít ještě více Čechů, vedle většího počtu zastávek roadshow, budou novinkou i menší mobilní testovací jednotky. Druhý ročník Souboje chuti bude podpořený hlavními komunikačními kanály.

Projekt spustila společnost PepsiCo v České republice stejně jako na Slovensku a trvat bude až do konce letních prázdnin. Lidé opět dostanou hravou formou příležitost, aby vybrali kolový nápoj s lepší chutí. „S loňským Soubojem chuti jsme zaznamenali velký úspěch, proto jsme se rozhodli ho s mnoha inovacemi zopakovat. Zásadní novinkou je, že lidé budou moci vyjádřit svůj názor na chuť koly také ve stále oblíbenější kategorii bezkalorických nápojů,“ uvedl Michal Šlechta, manažer značky Pepsi v ČR.

PepsiCo bude proto v letošním klání zastoupena jak plechovkou Pepsi v klasické modré barvě, tak nově i v barvě černé, která je bez kalorií. „Pepsi v černém balení je zároveň naší letošní představenou novinkou mezi bezkalorickými kolovými nápoji,“ doplnil Michal Šlechta s tím, že účastníci se budou moci zapojit do testování obou nápojů. Stejně jako loni každý na základě vlastní chuťové preference rozhodne, který z nápojů mu chutná více, a odpověď sám označí do mobilní aplikace, kterou bude mít k dispozici Pepsi tým.

Rozhodovat se bude i na koupalištích

Vedle produktových inovací chce PepsiCo v letošním Souboji chuti zapojit do testování kolových nápojů také více Čechů. Počet zastávek roadshow by se proto měl v rámci všech českých krajů navýšit oproti loňsku o desítky navíc. O své chuťově oblíbené kole bude veřejnost rozhodovat ve slepém testu nejen u příležitosti veřejných akcí, jako jsou například festivaly, a na dalších frekventovaných lokalitách u stánků s označením Souboj chuti. „Letošní novinkou budou také menší mobilní testovací jednotky. Díky nim se lidé budou moci zapojit do druhého ročníku Souboje chuti třeba i na oblíbených místech, jakou jsou třeba přírodní koupaliště, parky nebo centra měst,“ vysvětlil Michal Šlechta.

Testovací balíčky do domácnosti

V neposlední řadě si lidé budou moci otestovat chuť dvou světových značek kolových nápojů také doma pomocí speciálních balíčků, které mohou získat na sociálních sítích po zaregistrování se do kampaně. Kompletní informace o kampani letošního Souboje chuti jsou dostupné na stránce: www.soubojchuti.cz. Kampaň bude mít podporu ve všech hlavních komunikačních kanálech, to znamená TV, on-line, print, PR, OOH, eventy a instore visibility.