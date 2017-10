Český rozhlas spouští novou mediální kampaň Ježíškova vnoučata

Český rozhlas společně s posluchači potěší vysněným dárkem nebo zážitkem opuštěné seniory, aby znovu získali důvod těšit se nejen na Vánoce. Projekt, který podpoří speciální vysílání na všech stanicích Českého rozhlasu a tematický web, probíhá ve spolupráci jak se státními, tak soukromými domovy pro seniory, Alzheimer centry, stacionáři a hospici.

Přesně dva měsíce před Vánoci spouští Český rozhlas webovou stránku Jeziskovavnoucata.cz, která má za úkol jediné, a to propojit seniory s těmi, kteří chtějí pomáhat. Na těchto webových stránkách budou postupně zveřejňována přání od dříve narozených, budoucí dárci si mohou vybrat, jestli chtějí věnovat hmotný dárek či splnit zážitek, a přání si rovnou zarezervovat. „Český rozhlas se chce z pozice média veřejné služby ještě více soustředit na závažné a mnohdy opomíjené téma stárnutí a postavení seniorů ve společnosti v dnešních dnech i v budoucnu,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Tematický týden s názvem „Tahle země bude pro starý“, kterému bude věnován prostor na všech stanicích Českého rozhlasu ve dnech od 27. listopadu do 3. prosince letošního roku, umožní posluchačům nahlédnout do života seniorů, upozorní na choulostivé otázky této životní etapy, objasní demografický výhled, pohlédne na mezigenerační vztahy a na postavení seniorů v rodině. Nezanedbatelnou součástí bude také analýza stávávajících a budoucích kroků České republiky, jenž bude potřeba řešit například z hlediska zaměstnanosti či ochrany seniorů proti diskriminaci všeho druhu.

Od 4. prosince bude Český rozhlas posluchače průběžně informovat o stavu splněných přání společně s reportážemi z vybraných zařízení. „Máme dobrou zkušenost s tím, že je v moci jednotlivců udělat radost lidem v pokročilém věku, kteří nemají prostředky, sílu nebo jen ochotný a vhodný doprovod k naplnění nějakého přání. Projekt byl v loňském roce vyzkoušen v zařízeních převážně na Vysočině, ale i v Brně nebo Lysé nad Labem. Několikačlennému týmu se podařilo splnit téměř 600 hmotných i zážitkových přáních,“ připomíná šéfredaktor Zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu Martin Ondráček nultý ročník Ježíškových vnoučat, jenž strhl velkou pozornost domovů, médií a hlavně potřebných dobrovolníků. Letošní ambicí je splnění pěti až sedmi tisíc přání.

Autorkou projektu, jenž chce udělat radost opuštěným seniorům, je jihlavská redaktorka Českého rozhlasu Olga Štrejbarová, která dodává: „Všechno začalo na Vánoce roku 2015, když jsem natáčela reportáž v jednom z domovů pro seniory a zeptala se, jestli se stává, že by lidé „z venku“ donesli jen tak dárek pro seniora, jako se nosívají do dětských domovů. Pan ředitel se upřímně rozesmál a řekl, že to se opravdu nestává.“