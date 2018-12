Cestovatelské veletrhy Go a Regiontour připomínají, že cestování je o vzácných maličkostech

Veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour odstartovaly novou komunikační kampaň, která zobrazuje všední momenty z cest. Koncept celé kampaně vznikl in-house ve společnosti Veletrhy Brno. Na realizaci se podílela brněnská agentura Kreatura.

Nová kampaň brněnských veletrhů cestovního ruchu pracuje s ideou, že i běžné momenty lze přetvořit ve vzácné vzpomínky. Upozorňuje na fakt, že nezáleží na tom, zda lidé cestují ve své rodné zemi, či do vzdálenějších koutů světa. Naopak se snaží šířit myšlenku, že o nové příběhy, vzpomínky a zážitky z cest se mnohdy starají naprosto všední záležitosti. Akce přitom prezentuje jak „výjezdový“ cestovní ruch, tak cestovní ruch domácí.

„Naše kampaň neukazuje bezchybné pláže z luxusních katalogů či bez potíží naplánovaný výlet. Naopak pracuje s cestovatelskými emocemi, které jsou spjaté s naprosto všedními momenty. Lidé mohou vidět celkem deset odlišných situací, v nichž hrají roli různé věkové skupiny,“ vysvětluje Karolína Křenková ze společnosti Veletrhy Brno, která koncept kampaně #vzácnémaličkosti vymyslela. Inspirací pro kampaň je tak například „pánská jízda“ otce a syna v lese nebo výlet mladé rodiny s miminkem na paddleboardech s heslem „Co by to nešlo?“. Cesta staršího páru v autě diváka přivádí do momentu plánování trasy s hláškou „Seš si jistá?“, jiný vzácný okamžik prožívají dva trempové u stanu s ohýnkem.

Myšlenku „vzácných maličkostí“ Veletrhy Brno promítají v komunikaci i do detailů, loga veletrhů Go a Regiontour tak například pocházejí z tradičních razítek. A vzácné maličkosti se promítají též do speciálních dárkových sad.

Součástí kampaně je online soutěž, která je dostupná na www.vzacnemalickosti.cz. Hra pracuje opět s cestovatelskými výroky, které lidé vkládají do svých fotografií. Najdeme tam dobře známé hlášky jako „Kdy už tam budem?“ nebo třeba „Bolí mě nohy“. Příspěvky vytvořené od soutěžících šíří hashtag #vzacnemalickosti, ale i vybraná hesla z kampaně. „Vítězná fotka poté bude jednou z tváří kampaně veletrhů cestovního ruchu v roce 2020. Chceme se zase posunout o kus dále a ukázat autentické příběhy z cest,“ doplňuje Křenková.