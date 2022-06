ČEZ ESCO dodává v nové kampani vedle zelených řešení i kuráž

Společnost ČEZ ESCO připravila s agenturou McCann Prague novou kampaň zaměřující se na zelená řešení pro B2B klientelu. Trochu netradičně pro tento segment je v ní vedle racionálna kladeno hodně důrazu i na emoci.

„Celá Evropa dnes hledá způsoby, jak posílit vlastní výrobu energií a snížit závislost na Rusku. Tento trend jednoznačně vidíme i u českých firem a obcí. S tím, jak se zvyšují ceny energií, roste raketově zájem o všechny produkty, které mohou pomoct zákazníkům ušetřit a přispět k energetické bezpečnosti. Důležité je také spuštění dotačních titulů, které rozvoj trhu s fotovoltaikami a dalšími úspornými produkty moderní energetiky umožňují. Prakticky na každém jednání se zákazníci o podobné služby zajímají. Bavíme se o tom s firmami, obcemi nebo institucemi, které mají nevyužité střechy nebo areály. Jde o velké řetězce a strategické podniky, veřejné budovy a úřady, ale i střední rodinné firmy,“ říká Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO.

Zodpovědní manažeři technických a provozních oddělení často narážejí u svého vedení na neochotu se do změn pouštět, hlavně kvůli nutnosti počáteční investice. Přitom v dnešních podmínkách je již návratnost takových projektů zpravidla v řádech několika let, a navíc díky možnostem financování přímo od ČEZ ESCO často odpadá i ona počáteční investice. Zákazníci tak potřebují dobrého a flexibilního partnera, který nejen projekt zrealizuje od A do Z, ale také dodá kuráž projekt prosadit a rozjet.

KURÁŽ se tedy stala hlavním emočním motivem kampaně. Na reálných příbězích klientů napříč celým spektrem cílové skupiny – od Národního divadla přes největší české sladovny Soufflet až po Karlovarskou krajskou nemocnici – proto kampaň představila přínos zelených řešení, která se již podařilo prosadit a realizovat ve spolupráci s ČEZ ESCO.

Například Národní divadlo dokázalo za 10 let fungování programu EPC ušetřit na energiích těžko představitelné 93 miliony korun, Karlovarská krajská nemocnice snížila roční energetické náklady o 32 % a Sladovny Soufflet získaly pět kogeneračních jednotek, které vyrábějí elektřinu i teplo.

„Na příběhu Národního divadla, kterým nás ve spotu provedl zástupce technického ředitele Jan Míka, jsme představili ČEZ ESCO nejen jako dodavatele vyspělých řešení, ale i kuráže se do takových projektů pustit,“ zmiňuje Filip Kukla, Executive Creative Director, McCann Prague.