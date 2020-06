Cílem společnosti Signify je zbavit se do roku 2021 veškerých plastů ve všech spotřebitelských obalech

V rámci své politiky obalových materiálů společnost Signify již nyní používá ke svému balení 80 % recyklovaného papíru a zahajuje postupné vyřazení všech plastů z obalů pro spotřební výrobky do roku 2021. Postupným vyřazováním plastů používaných pro balení spotřebního zboží se společnost Signify vyhne použití více než 2 500 tun plastů ročně.

To odpovídá 125 milionům PET lahví, které by se umístěny v řadě za sebou táhly více než 8 000 kilometrů, což zhruba odpovídá vzdálenosti z německého Berlína až na Miami na Floridě v USA . Navíc je naše nové balení menší a šetří emise z dopravy a použitých materiálů o 6 000 tun za rok, což odpovídá množství CO2, které by absorbovalo 270 000 vzrostlých stromů během celého roku.

„Plastový odpad má velmi negativní dopad na naši planetu a její biologickou rozmanitost, proto jsme se rozhodli, že musíme převzít vedoucí roli a začít používat alternativy bez plastů. Je to správné řešení a splňuje rostoucí očekávání našich zákazníků, “ říká Eric Rondolat, generální ředitel společnosti Signify. „Těším se na okamžik, kdy budeme moci oznámit, že v našich obalech již nepoužíváme žádné plasty,“ dodává.

Zásady společnosti Signify pro balení výrobků již nyní vyžadují, aby všechny obaly obsahovaly více než 80 % recyklovaného papíru a původní materiály musí pocházet z certifikovaných obnovitelných zdrojů. V případech, kdy se papírové materiály nedají použít, zkouší Signify jiné neplastové alternativy. Firma Signify již zahájila postupné vyřazování plastů odstraněním běžně používaných plastových součástí z obalu žárovky Philips Hue a pro balení nedávno představeného Philips Hue Play HDMI Sync Box zvolila použití papírové pěny. Výměna blistrových obalů za papírové krabice bude probíhat v celém našem portfoliu produktů a v různých regionech, počínaje LED žárovkami v Evropě ve třetím čtvrtletí roku 2020 a ve zbytku světa od začátku roku 2021.

„Když jsme v tichomořském regionu vyměnili naše obaly, zákazníci reagovali pozitivně a tvrdili, že to je pro ně přitažlivější a ekologičtější zároveň,“ dodal Rondolat. „Vyzývám i další společnosti, aby se k nám připojily při přechodu na bezplastové obaly, rádi se s nimi podělíme o získané zkušenosti.“