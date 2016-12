Co můžete čekat od PR agentury

Najmout, nenajmout? Rozhodnutí, zdali si PR řešit ve firmě po vlastní ose nebo se spolehnout na agenturu, může být velmi těžké. Pro mnohé majitele firem je PR těžko uchopitelné a měřitelné, neví, jak přesně funguje a zdali pro jeho společnost bude mít význam. Podle čeho se rozhodnout a co vůbec od agentury můžete reálně očekávat?

Stanovte si přesná očekávání

Oslovte agenturu už s vaší konkrétní představou, s čím vám má pomoct a co pro vás bude ukazatelem úspěšné spolupráce. Např. potřebujete nyní podpořit nábor nových zaměstnanců? S tím vám může agentura pomoct. Připraví plán, vymyslí témata, navrhne média… zkrátka strategii, jak vašeho cíle dosáhnout. Každá společnost dělá PR jinak. Má své cíle a podle toho se zaměřuje na různé zájmové skupiny (např. potenciální zákazníci, zaměstnanci, média, stát), využívá jiné sdělení v komunikaci a prostřednictvím jiných kanálů. Někomu funguje pravidelně komunikovat přes sociální sítě a v jiném oboru je zase zásadní event marketing a osobní prodej.

„Majitelé firem neví, co od agentury očekávat a z toho logicky vyplývá už špatné zadání agentuře. Pokud firma pošle svůj odkaz na web se slovy „Podívejte se na to a navrhněte komunikaci a cenu“, je to jako byste přišli nemocní k lékaři a jen při jeho pohledu na vás jste očekávali diagnózu, návrh léčby a kolikrát i s garancí a přesným termínem vyléčení,“ potvrzujeRadka Husáková zakladatelka PR agentury Rh+ marketing.

Agentura ví, jak na to

Agentura má know-how, letité zkušenosti, ověřené postupy. Přestože nemůže garantovat, jak budou lidé na nové sdělení reagovat. Vychází ze svých zkušeností a tím vám minimalizuje riziko neúspěchu. Nejde metodou pokus omyl, ale její kroky jsou přesné a cílené. Navíc vás vede. Radí vám, aktivně se ptá po dalších informacích a navrhuje postupy. Nemusíte tedy nikoho zaučovat.

Počítejte s tím, že budete agentuře k ruce

Agentura je váš partner. Nebojujte s ní, nezkoušejte ji. Čím více budete vzájemně spolupracovat, tím více vytěžíte. Buďte připraveni na to, že budete schvalovat texty, dodávat fotografie a informace z dění vaší firmy. S agenturou musíte spolupracovat. Ona ale ví, jak nejlépe tyto materiály a obsah dále využít. „Nejefektivnější spolupráci máme s těmi klienty, kteří nám dají volnou ruku pro tvorbu, ale úzce s námi spolupracují, schvalují a dodávají materiály, které si vyžádáme,“ říká Radka Husáková.„Mít agenturu rozhodně neznamená už se o nic nestarat,“ ještě dodává.

Ptejte se na reference

Každá PR agentura má jiné zaměření. Některá se specializuje na mediální servis, jiná na interní komunikaci a další na organizování eventů. Ujasněte si, jakou agenturu chcete a ptejte se na její zkušenosti a výsledky práce. I dobrá agentura by měla na začátku zhodnotit, zdali má kompetence, kapacity a know-how na to vám pomoci.

Jste realističtí?

Může se stát, že vaše očekávání je nesplnitelné. Např. pokud po agentuře žádáte na 1 rok garanci dvaceti mediálních výstupů měsíčně a určíte na to rozpočet 20 tisíc na každý měsíc.