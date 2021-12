Coca Cola slaví na sociálních sítích multikulturní Vánoce

Letošní Vánoce slaví Coca Cola v České republice a na Slovensku v multikulturním pojetí. Aktivace na Facebooku a Instagramu navazuje na globální kampaň Real Magic/Kouzlo být spolu“, kterou pro lokální trh připravily agentury Saatchi & Saatchi, MSL a Starcom ze skupiny Publicis Groupe.

Gabi Hecl a ExplOited – influenceři a moderátoři kampaně zároveň, se v ní po dobu 5 týdnů dne potkávají s lidmi různých kultur, vyznání a národností a nechávají si od nich vyprávět, jak oni slaví Vánoce. Ze setkání vznikají videa a fotky jako obsah pro sociální sítě. Aktivace vyvrcholí o Štědrém dnu, kdy naopak Gabi a ExplOited představí české a slovenské Vánoce zástupcům jiných kultur. Tuzemské publikum se dozví, jak tráví poslední dny roku v Číňané, Vietnamci, Francouzi, Romové a o čem jsou židovské svátky světel Chanuka.

“Coca Cola věří v kouzlo, které nastává v okamžiku, kdy se lidé spřátelí a jsou spolu. Stojíme si za tím, že sbližování bylo odjakživa posláním naší značky, napříč zeměmi, kulturami, vyznáním…V roce 2021 proto chceme vyzvat naší vánoční kampaní celý svět, aby prožil a oslavil okamžiky, při kterých můžeme být spolu s těmi, které máme rádi. A toto sdělení jsme chtěli vepsat I do naší lokální komunikace na sociálních sítích a jsme potěšeni, jak se to povedlo”, říká Maria Drotárová, brand manažerka značky Coca Cola.

Vánoční aktivace pro Coca Colu vznikala v pražské Publicis Groupe v době, kdy se agenturám „dostala na stůl“ společná, globální aktivita sítě s Facebookem nazvaná Around the Corner. Jejím cílem je podpořit diverzitu a inkluzi v reklamě na sociálních sítích. Podle průzkumu, který pro Facebook realizoval institut Geena Davis Institute on Gender in Media, totiž 74 % ze 1200 respondentů vnímá, že reklamní sdělení nedostatečně zobrazují a zapojují různé menšiny. „Aktuální projekt pro Coca Colu je tak dobrým příkladem kampaně v rámci této iniciativy“, říká Zuzana Kukačková, account director Saatchi&Saatchi.

„Trend směrem k větší diverzitě a inkluzi v komerční komunikaci je v České republice patrný spíše na úrovni vnitřního nastavení kultury firem. V reklamě je pak výsadou převážně globálních značek. Vzácným příkladem je třeba Vodafone, který v lokální produkci loni pracoval s neúplnou rodinou, která má navíc indonéského tatínka, a letos v kampani zapojuje seniory. Celkově je ale česká veřejnost konzervativnější a senzitivní, zejména pak u značek, které bere více ‚za své‘ a nechce si na ně nechat příliš sahat“, komentuje současný stav vedoucí strategického týmu Publicis Groupe Tomáš Preněk.

Reklamu, která určitým způsobem boří stereotypy v zobrazování žen a mužů, a v které roli hrají zástupci různých kultur, národností či LGBT komunity, tak v Česku můžeme vidět většinou u globálních značek jako je Zalando nebo HM, které cílí na mladší zákazníky. „Pozitivní pohled na diverzitu a inkluzi v reklamě i běžném životě se objevuje v názorech mladé ‚generace Z‘ a značky jdou těmto zákazníkům v komunikaci naproti“, připomíná stratég.