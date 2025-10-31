Converse a Coca-Cola propojují klasiku

Converse a Coca-Cola představují svoji aktuální energickou spolupráci zakořeněnou v lásce, kreativitě a radostném sdílení. Kolekce Converse x Coca-Cola, která propojuje odkaz sebevyjádření Converse s historií Coca-Coly v oblasti spojování lidí, je oslavou dvou kulturních ikon, nově pojatých optikou sdíleného stylu, komunity a optimismu.
Jádrem spolupráce je jednoduchá myšlenka: každý miluje Chucky a každý příběh stojí za sdílení – ať už vyprávěný skrze oblíbený pár tenisek nebo sdílenou lahev Coca-Coly. Kampaň Converse x Coca-Cola, zrežírovanou Bradleym Calderem a natočenou Samem Balabanem, představuje Vince Staplese v roli „Chucka“, jehož přítomnost přináší autentickou synergii obou značek při uvedení na trh.
Oslava kulturní klasiky
Značky Converse a Coca-Cola, založené v letech 1908 a 1886, si vydobyly neotřesitelné místo v populární kultuře – od koncertů až po kavárny a kampusy. Nyní spojují své vizuální jazyky v nové kolekci, která je nostalgická a zároveň nová. Kolekce Converse x Coca-Cola čerpá z nezaměnitelných designových kódů Coca-Coly: výrazné dynamické stuhy, charakteristické červené a bílé tóny a tvar vintage skleněných lahví a nadčasové grafické prvky. Tyto detaily ožívají na ikonických siluetách bot Converse Chuck Taylor.
Prémiové řemeslo se setkává s každodenním stylem
Středem kolekce je limitovaná edice Chuck 70, vyrobená z prémiových materiálů a propracovaných detailů inspirovaných ikonickou dynamickou stuhou Coca-Coly, tradičním písmem a klasickou červeno-bílou paletou. Tento styl, určený pro sběratele, kreativce i znalce, spojuje moderní řemeslné zpracování s nadčasovým duchem – a je k dispozici pouze v červené barvě Coca-Cola.
Širší škála stylů Chuck Taylor All Star se připojuje k řadě ve čtyřech odlišných barevných provedeních, z nichž každé je inspirováno oblíbenou příchutí Coca-Coly: včetně klasické, zářivě bílé, stříbrné a černé. Tyto verze, promyšleně konstruované a vyrobené pro každodenní nošení, zvou fanoušky, aby si vybrali příběh Coca-Coly, který je nejvíce oslovuje.
V celé kolekci umožňují přizpůsobitelné prvky, jako jsou tkaničky, stélka, levá poznávací značka a nášivky na levém kotníku, fanouškům dodat osobní nádech svým oblíbeným stylům.