Converse představuje novou kolekci Hello Kitty and Friends

6.3.2026

Converse a Sanrio zvou své přátelé, aby s nimi oslavili jejich novou spolupráci se jménem Hello Kitty and Friends.
Tato super roztomilá kolekce představuje řadu bot, oblečení a doplňků, které spojují dvě kulturní ikony s vlivem na několik generací. Hravost, zakořeněná v přátelství, spolu s DNA Converse Chucks tvoří okouzlující svět Hello Kitty and Friends. Nostalgická oslava přátelské lásky.

Globální fenomén se jménem Hello Kitty byl poprvé představen v roce 1974 a stal se trvalým symbolem přátelství, laskavosti a inkluzivity. Zachycuje podstatu kawaii – srdečné japonské kultury roztomilosti – a vnáší svou typickou estetiku do všeho, čeho se dotkne. Hello Kitty zve lidi na celém světě, aby oslavili, kým jsou.

Hello Kitty i Chuck Taylor inspirují fanoušky po celém světě k sebevyjádření již po celá desetiletí. Kolekce je pro všechny věkové kategorie. Obsahuje různé varianty Chuck modelů včetně Chuck 70, Chuck Taylor All Star High a Low a Chuck Taylor All Star 1V a 2V. Styl inspirovaný samolepkami si hraje se zobrazením Hello Kitty a jejích přátel prostřednictvím vrstvených designů, které zachycují roztomilé kouzlo sběratelských samolepek. Roztomilost podtrhují i ​​různé potisky a přívěsky s korálky.

Kolekce zahrnuje také prémiovou edici Chuck 70 s krystaly Swarovski. Model s kapkou glamour kouzla má na sobě obličej Hello Kitty a nášivku Chuck. Jako extra kousek funguje klíčenka ve tvaru boty také posetá krystaly.

