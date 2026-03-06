Converse představuje novou kolekci Hello Kitty and Friends

Converse a Sanrio zvou své přátelé, aby s nimi oslavili jejich novou spolupráci se jménem Hello Kitty and Friends.
Tato super roztomilá kolekce představuje řadu bot, oblečení a doplňků, které spojují dvě kulturní ikony s vlivem na několik generací. Hravost, zakořeněná v přátelství, spolu s DNA Converse Chucks tvoří okouzlující svět Hello Kitty and Friends. Nostalgická oslava přátelské lásky.
Globální fenomén se jménem Hello Kitty byl poprvé představen v roce 1974 a stal se trvalým symbolem přátelství, laskavosti a inkluzivity. Zachycuje podstatu kawaii – srdečné japonské kultury roztomilosti – a vnáší svou typickou estetiku do všeho, čeho se dotkne. Hello Kitty zve lidi na celém světě, aby oslavili, kým jsou.
Hello Kitty i Chuck Taylor inspirují fanoušky po celém světě k sebevyjádření již po celá desetiletí. Kolekce je pro všechny věkové kategorie. Obsahuje různé varianty Chuck modelů včetně Chuck 70, Chuck Taylor All Star High a Low a Chuck Taylor All Star 1V a 2V. Styl inspirovaný samolepkami si hraje se zobrazením Hello Kitty a jejích přátel prostřednictvím vrstvených designů, které zachycují roztomilé kouzlo sběratelských samolepek. Roztomilost podtrhují i různé potisky a přívěsky s korálky.
Kolekce zahrnuje také prémiovou edici Chuck 70 s krystaly Swarovski. Model s kapkou glamour kouzla má na sobě obličej Hello Kitty a nášivku Chuck. Jako extra kousek funguje klíčenka ve tvaru boty také posetá krystaly.