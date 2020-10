ČSOB jako první přináší na český trh ekologickou platební kartu

Klienti ČSOB mohou od října platit v obchodech a na internetu ekologickou platební kartou, která ušetří 3,2 gramu průmyslového plastového odpadu a sníží uhlíkovou stopu o 7 gramů oxidu uhličitého. Tuto možnost získají ti, co si nově otevřou účet Plus Konto.

V budoucnu začne banka obměňovat karty i klientům, kterým vyprší platnost stávajících karet a projeví o zelenou debetní novinku zájem. Nová karta Mastercard na sebe upozorní i zajímavým designem.

„Ohleduplnost k životnímu prostředí, ekologie a udržitelnost k ČSOB neodmyslitelně patří už dlouhá léta. Máme jednu z nejekologičtějších kancelářských budov v Evropě, zelenou hypotéku, autopůjčku na vozy s ekologickým pohonem, fond investující do vodního bohatství nebo e-book plný tipů, jak úsporně bydlet a ještě ušetřit. Nyní jako první na českém trhu přinášíme kartu vyrobenou z plastu, který nezatěžuje životní prostředí, snižuje uhlíkovou stopu a jejíž design zdůrazňuje šetrný postoj k přírodě,“ říká Jan Sadil, člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail.

V České republice je vydaných takřka 13 miliónů platebních karet, uvádí aktuální statistika Sdružení pro platební karty, každá s platností 3-5 let. Při váze pět gramů na jednu kartu to je více že než 64 tun plastu momentálně v oběhu, pro představu to je váha téměř 33 vozů Škoda Octavia. ČSOB dělá první krok a tuto ekologickou zátěž bude postupně snižovat – šetří neobnovitelné zdroje, snižuje uhlíkovou stopu a využívá plastový odpad.

„Společnost Mastercard se snaží přispívat v rámci řady svých aktivit i k řešení globálních výzev spojených se životním prostředím. Jednou z nich je také snaha snížit množství PVC použitého pro výrobu platebních karet. Dlouhodobě se proto věnujeme výzkumu i prosazování recyklovatelných a biologicky odbouratelných materiálů a podporujeme recyklaci karet. To by samozřejmě nebylo možné bez úzké spolupráce s našimi partnery. Vážíme si proto toho, že se ČSOB rozhodla začít vydávat první zelenou platební kartu na českém trhu,“ říká Michal Čarný, generální ředitel Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Podle průzkumu ČSOB více než polovina dotazovaných stále vyžaduje platební kartu ve fyzické podobě. Dalších 30 procent sice platí mobilními aplikacemi, ale plastovou kartu chce pro jistotu mít k dispozici také. Jen 15 procent respondentů je ochotno platit výhradně mobilem. Tři procenta platební kartu nemají a platí v hotovosti.