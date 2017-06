Dejte svému instagramovému účtu duši neboli obsah (2.)

Jakmile se rozhodnete založit si účet na Instagramu, ze všeho nejdůležitější je nabídnout nějaký obsah. Právě obsah docílí toho, že jakmile se někdo na váš účet podívá, bude mu jasné, kdo a co jste, a hlavně proč tam jste? Přečtěte si tedy o zajímavých vychytávkách, které vašemu účtu dodají tu správnou „duši“!

Začněme tedy hned od začátku. Jakmile tedy bude váš nový účet obsahovat profilovou fotku, základní popis a pár příspěvků nastane ta chvíle, kdy bude čas vyhledávat jiné účty, které budete sledovat. A proč to neudělat ihned a teprve časem svůj profil doplnit? Jelikož se tímto připravujete o příležitost k získání sledujících. „Lidé, kteří váš profil zastihnou prázdný, se na něj už totiž pravděpodobně nikdy nevrátí,“ upozorňuje Barbara Lakotová z PR agentury Rh+ marketing. Tento fakt je navíc mnohem horší, pokud se něco takového stane u firemního účtu. Takové účty je nutné hned na začátku napěchovat informacemi a příspěvky, aby jasně ukazovaly, co se chystáte na něj v budoucnu vkládat.

Čím lze ozvláštnit instagramový obsah?

Aby váš profil na Instagramu byl úspěšný je potřeba ho něčím ozvláštnit, odlišit od ostatních a nabídnout sledujícím něco navíc, tzv. přidanou hodnotu. Na následujících řádcích se tedy dozvíte pár tipů, jak na to?

• Jednotný celek

Fotografie na Instagramu je stěžejní. Snažte se tedy, aby vaše sdílené fotografie působily jako celek. Je dobré upravovat příspěvky do stejného barevného tónu, k čemu nám dobře pomůže správně zvolený jednotný filtr, který pak pouze poupravíme správným zaostřením, sytosti a kontrastem barev. „V tomto případě můžeme volit mezi nabídkou filtrů na svém účtu či zvolit zajímavé aplikace, jako například VSCO, Snapseed atp.,“ vysvětluje Lakotová.

• Fotokoláž

Fotokoláže jsou na Instagramu velkým trendem. Výborná aplikace pro tvorbu koláži je GIant Square, ve které pouze stačí zvolit políčka, které chcete vyplnit fotografii, zvolíte si foto z galerie a aplikace už sama nařeže fotografii do jednotlivých fotografií, které budete na Instagramu sdílet. Důležité je však u této funkce dát si pozor na pořadí! Asi nikdo netouží mít obráceně hlavu a nohy, že ano?

Nesmíme také zapomínat na velmi jednoduchý způsob, jak vytvořit koláž pro váš Instagram pomocí aplikace Layout. Ta sice patří mezi méně sofistikované, ale pro základní účely určitě postačí. Co je také velkou výhodou je její integrace přímo do instagramového účtu, tudíž už při vložení fotografie nám nabídne možnost vytvořit koláž.

• Vychytané „ořezávátka“

Každý instagramový účet dokáže oživit fotka, která je oříznutá do zajímavého tvaru. Pro takové účely nám skvěle poslouží aplikace Insta Shape Pro, díky které můžeme fotografie oříznout do různých zvláštních tvarů či například orámovat bílým lemem.

• Zdůraznění významných událostí či časových období

Upozornění na významné události či časové období vypadá na Instagramu velmi hezky a dává vašemu účtu zcela nový rozměr. A jak to tedy zařídit? Stačí oddělit jednotlivé událostí či období fotografii s textem, který například upozorňuje na začátek nového měsíce. Tuto zajímavou vychytávku můžeme najít například na instagramovém profilu mladé youtuberky Teri Blitzen (viz foto).

• Co takhle Gif?

Gify jsou asi všemi oblíbené! Jsou zajímavé, vtipné a neotřelé. Vytvořit je můžeme například v aplikaci Picasion (www.picasion.com). Postup je velmi jednoduchý a intuitivní a můžete si být jistí, že výsledek určitě zaujme, bude se vyjímat a vypadat výborně!

InstaStories neboli instagramové příběhy

V loňském roce v srpnu se na Instagramu objevila nová funkce, která se dnes těší velké popularitě, a to InstaStories neboli instagramové příběhy. Podobnost se Snapchatem není náhodná, jelikož je tato funkce vlastně identická až na jednu zásadní změnu, a to mnohem lepší použitelnost. InstaStories jsou však dost omezené a pro firemní marketing mohou být z důvodu celkem krátkého zveřejnění příběhu trochu nepraktické. Na to ale existuje jednoduchá rada, prostě tuto funkci nepoužívat. Avšak řekněme si pěkně od začátku, co ten instagramový příběh vlastně je? Můžeme jej chápat, jako jistou nástěnku, na které sdílíme fotky a videa na omezenou dobu – 24 hodin. Příběhy nelze „likovat“ ani komentovat, avšak pokud chceme, můžeme poslat autorovi přímou zprávu. Fotky ani videa se nikdy neukládají, tudíž pokud o ně nechcete přijít, musíte si je při publikaci uložit či si zapnout funkci ukládání v nastavení.

A jak se příběh na váš Instagram dostane? Stačí kliknout na ikonu fotoaparátu v newsfeedu v levém horním rohu. Pomoci této ikony přidáte fotografii či video. Vkládat můžeme také příspěvky vytvořené v aplikacích jako je Boomerang či Hyperlapse, které natočí krátké video podobné gifu.

Živé vysílání – zajímavá, avšak trochu nepraktická funkce

„Od ledna 2017 Instagram také nabízí funkci Live Video, která umožňuje vysílat v přímém přenosu. K tomu samozřejmě potřebujete primárně velmi dobré a rychlé internetové připojení, aby se průběh vysílání nezasekával a vše probíhalo bez šumu,“ dodává Lakotová.

V průběhu vašeho vysílání mohou sledující video komentovat a „like´ovat“ srdíčky. O tom, že zrovna živě vysíláte, se dozví vaši sledující upozorněním v aplikaci Instagramu, které si však lze vypnout. Tudíž nelze stoprocentně počítat s tím, že se všichni o vysílání dozvědí. Takže jestli chcete, aby vše vysílání mělo vysoký počet odběratelů, je dobré o tom předem své sledující informovat. Živé vysílání a stejně tak InstaStories je podporováno pouze na mobilních telefonech a tabletech, tzn. že zatím nemá žádnou webovou podobu. „Jakmile ukončíte své vysílání, zobrazí se počet diváků, kteří video sledovali, a jelikož jak už bylo řečeno, tato funkce nemá podporu ukládání, vaše vysílání tím „vyšumí“ do ztracena,“ uzavírá Lakotová.

