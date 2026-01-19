Marketingové noviny.cz
Dev Hynes přebírá otěže a hraje si s napětím v nové kampani značky Levi’s

19.1.2026

Levi’s se rozhodl prozkoumat napětí mezi leskem a drsností a oslovil umělce, který na tomto pomezí instinktivně žije.

Pro novou kampaň zaměřenou na nejnovější grungeové a preppy trendy, které se potávají v nové Levi’s kolekci, předala značka kreativní otěže inovátorovi stylu, hudebníkovi/producentovi/skladateli/textaři, Devu Hynesovi. Jako tvůrčí síla stojící za Blood Orange si Hynes vybudoval kariéru na přijímání rozporů. Jeho přístup k hudbě odráží jeho přístup ke stylu: syrový, upřímný a bez omluvy svůj vlastní.

Levi’s poslal Hynesovi kurátorsky vybranou selekci oblečení z kolekce jaro/léto 2026 a poprosila ho, aby si je interpretoval po svém. Hynes ve spolupráci s fotografkou Katharinou Korbjuhnovou vytvořil v Los Angeles kampaň spolu se sérií upřímných vizuálních momentů, které vycházejí z jeho písně „Somewhere in Between“ z nejnovějšího a kritiky uznávaného alba Essex Honey.

V kampani vystupuje sám Hynes v nekonvenčních kouscích jako je Authentic Button Down, v kombinaci s koženou mikinou Clayton Leather Aviator a mixem 578 Baggy s preppy texturami. Fotky střídají umělecky pojaté studiové scénky i syrové a unplugged momenty ze zkoušek včetně vystoupení na violoncellu na rohu ulice. Odrážejí záměrné napětí mezi drsností a leskem, které definuje jak kolekci, tak Hynesův osobní styl.

