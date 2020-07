Dinosauři VR zvou na největší virtuální realitu v Evropě do POP Airport

Premium Outlet Prague Airport vstupuje do nové éry, a kromě nejvýhodnějších nákupů nabídne nově i zážitky. Jedním z hlavních lákadel bude nejmodernější virtuální realita v Evropě – DINOSAUŘI VR.

Nasadit na záda batoh s počítačem, virtuální brýle na oči a během vteřiny se vydat o 80 milionů let zpět do minulosti. Poprvé v životě se tváří v tvář setkat s největšími giganty, kteří kdy chodili po naší planetě. Cítit otřesy země, když kolem prochází některý z ankylosaurů, triceratopsů a pteranodonů a zažít až příliš blízké setkání s obřím tyranosaurem Rexem.

To vše umožní speciální virtuální realita Dinosauři VR, kterou pro nově vznikající muzeum Dinosauria Museum Prague navrhlo české vývojářské studio DIVR Labs. Interaktivní hra tak přináší zcela nový zážitek kombinující nejnovější dimenze virtuální reality s pohybem ve skutečném světě. Trvá 25 minut a odehrává se v herní aréně o rozloze 200 metrů čtverečních, což umožní hráčům opravdovou volnost pohybu. Hra je určena pro všechny od 8 let věku, zúčastnit se může i skupina o 4 hráčích najednou.

Hra virtuální reality Dinosauři VR nabídne hráčům nečekaný vhled do džungle z období druhohor, skrz kterou se prochází. Umožní jim detailně si prohlédnout ráz tehdejší krajiny a na vlastní oči a možná i kůži zažít již vymizelý svět společně s jeho obyvateli. Procházka džunglí ovšem není jen obyčejnou procházkou. Každý hráč má za úkol objevit stopy legendárního dinosaura a přijít na kloub jeho původní podobě, kterou se i vědci marně snaží celá desetiletí bez úspěchu odhalit. Podaří se to některému z hráčů, který během své cesty nasbírá potřebné množství indicií a odhalí tak celou identitu tohoto zatím tajného dinosaura? To mohou zájemci zjistit od 24. července, kdy se otevírá dinosauří virtuální realita jako první fáze nového interaktivního prostoru v pražském outletovém centru Premium Outlet Prague Airport.



“Dinosauři VR a další atrakce, které v outletu nyní otevíráme, jsou první fází v nově vznikajícím zábavním parku POP Entertainment. Následovat bude interaktivní muzeum Dinosaria Museum Prague, které návštěvníkům představíme na sklonku roku a další atrakce, které v Čechách jinde nenajdou. Outletové centrum tak dostane zcela nový rozměr. Těší nás, že se i přes nedávnou krizi posouváme kupředu a jsme schopni přinášet našim zákazníkům nové a unikátní zážitky,” doplňuje obchodní a marketingový ředitel Premium Outlet Prague Airport Jakub Dlouhý.