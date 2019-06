Direct spouští další vystříhanou kampaň

Direct pojišťovna po necelém roce přichází s další reklamní kampaní, tentokrát zaměřenou na konkrétní produkty, kterými chce pojišťovna podpořit a komunikovat své poslání – měnit svět pojišťovnictví k lepšímu tak, aby lidem v průšvihu pomáhal.

Během června diváci uvidí celkem tři dvacetivteřinové spoty, které blíže popíšou výhody majetkového, cestovního a autopojištění od Directu. I tentokrát jsou spoty stříhané z papíru. Televizní kampaň odstartovala 1. 6. a doplní ji online komunikace.

Direct navazuje na koncept Konečně normální pojišťovny, který odstartoval se svou historicky první kampaní loni v září. „Od filozofické diskuze nad tím, co je na světě normální, jsme se posunuli k našim konkrétním produktům a výhodám, které oproti velkým a tradičním pojišťovnám máme. Stavíme jednoduchou, rychlou, spolehlivou a přátelskou pojišťovnu, která má našim klientům pomáhat,“ uvedl předseda představenstva pojišťovny Pavel Řehák.



Jeden ze spotů změřený na autopojištění ukazuje otce čekajícího v porodnici na narození potomka, který ale ještě před radostnou chvíli omdlí. Reklama se pak promění a do popředí se dostává smlouva na autopojištění, která jako vlaštovka odlétá do koše. „V každém spotu tak dáváme do kontrastu obyčejnou lidskou situaci a moment, kterým umíme naše klienty hezky překvapit. Je jasné, že pokud jako otec čekáte na narození dítěte, chcete vydržet a neomdlít. U pojištění by to ale mělo být jinak, tam vydržet do konce nemusíte. Když jste nespokojení, můžete od Directu odejít kdykoliv, nehledě na nějaká výročí,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Nela Maťašeje.

Na třech spotech opět pracovalo kreativní duo Ové Pictures ze Slovenska, které je stříhalo z papíru. „Jde o velmi pracnou techniku, při které každý záběr musíte mít vystřižený z papíru. Následně jej vyfotíte a animujete. I díky tomu je ale kreativa kampaně nepřehlédnutelná a jasně odlišitelná od ostatních,“ popsala Maťašeje.

Pro červnovou kampaň jsou připravené tři dvacetivteřinové spoty, které budou nasazeny v červnu na stanicích Prima Group. V online části pak lidé uvidí tři spoty v kratší stopáži. Na kreativě Direct pojišťovna spolupracovala s produkční společností Eallin a kreativní agenturou Brain One. „S Directem úzce spolupracujeme už třetím rokem. Začali jsme společným nastavením poctivé strategie, díky které nyní můžeme dlouhodobě rozpadávat komunikaci do výrazných, a přitom stále silně provázaných kampaní,“ uvedl Roman Zámečník, vedoucí strategie v Brain One. Mediální prostor pro Direct nakupuje agentura PHD.