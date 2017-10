Dobrá voda přichází na trh s Dobrými sirupy do mléka

Dobrá voda představuje novou řadu Dobrých sirupů do mléka. Na českém trhu je tak první běžně dostupnou maloobchodní značkou svého druhu, která do segmentu doplňků mléčných výrobků vstupuje s ochucenými sirupy.

Novinka ve speciální mléčné lahvi, která je k dostání ve dvou oblíbených ovocných příchutích banán a jahoda, je určená pro každého, kdo si rád zamlsá. Široká škála využití navíc osloví nejen milovníky mléka a jogurtů, ale i jejich rostlinných alternativ. Sirupy jsou vhodné k ochucení studených i horkých nápojů, stačí je jen nalít, zamíchat a vychutnat.

„Uvedením novinky Dobrých sirupů do mléka jsme zaplnili mezeru, která v této kategorii na českém trhu byla. Hledali jsme ten nejdostupnější způsob, jakým si můžou spotřebitelé doma připravit ochucený mléčný nápoj dle vlastní fantazie a chuti. Nezapomněli jsme ani na ty, kteří z různých důvodů preferují rostlinné alternativy mléka, s nimiž se dají sirupy díky své speciální receptuře rovněž kombinovat. Z hlediska zacílení je produkt určený jak dětem, tak dospělým, kteří ochucené mléčné nápoje pravidelně či občas pijí – třeba i proto, že si jejich konzumací chtějí na dětství zavzpomínat,“ říká Miroslava Moravcová, brand manager značky Dobrá voda.

Sirupy do mléka navíc zaujmou atraktivním designem mléčné lahve. „Speciální tvar a bílá barva evokují spojení s mlékem,“ vysvětluje Moravcová. Jejich uvedením na trh doplňuje značka Dobrá voda své portfolio stávajících Dobrých sirupů do vody, které jsou dostupné v sedmi ovocných příchutích. „Dobrý sirup do mléka má, na rozdíl od klasických sirupů do vody, výjimečnou recepturu, ve které jsme použili speciální typ aromatizace spolu s vyváženou kyselostí. Takovéto složení zabraňuje srážení mléčné bílkoviny a výsledný ochucený výrobek má lahodnou chuť. Klasický sirup je kvůli vyššímu obsahu kyselin a jiné aromatizaci pro použití do mléčných výrobků nevhodný,“ dodává.

K propagaci Dobrých sirupů do mléka, které budou na trh uvedeny v říjnu 2017, využije značka širší mix komunikačních nástrojů. Kromě silné in-store podpory, která má zajistit výraznou viditelnost produktu v místě prodeje, pomůže zvýšit povědomí o novince TV, online či PR kampaň.