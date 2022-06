Effie letos s novým partnerem a zaměřením na digitál

Letošní ročník Effie Czech Republic se zaměří na digitální marketing. Nejpopulárnější reklamní a marketingová soutěž uzavřela partnerství s českým Googlem a chystá velké věci. Soutěžícím nabídne novou kategorii Digitální marketing, udělovat se bude i Cena za nejefektivnější využití YouTube.

S velkou novinkou přichází pro tento rok reklamní a marketingová soutěž Effie Czech Republic. Podařilo se jí získat výjimečného partnera – Google, se kterým se nově zaměří především na oblast digitálního marketingu a on-line video obsahu.

„Světem hýbou digitální technologie a je potřeba si všímat i jejich využití v reklamě,“ uvádí Marie Krátká, Google Enterprise Business Lead pro český a slovenský trh, a dodává: „Effie vnímáme dlouhodobě (nejen v ČR) jako jednu z nejkvalitnější značek na poli efektivity marketingu, a tudíž pro nás bylo vzájemné propojení logickou cestou. Půjde o výměnu zkušeností, myšlenek, příkladů, ale i odborníků, například porotců“.

„Když vytváříte kampaň, musíte vždy chtě nechtě počítat se zapojením digitálu. Efektivita je však jen jedna. Když firmy využívají digitál a sociální sítě pouze proto, že to doba vyžaduje, nemusí to fungovat, a naopak full servisové kampaně bez digitálu a digitálního video obsahu dnes prakticky nemají smysl,” vysvětluje propojení reklamy a digitálu Ondřej Novák z týmu Effie. Jedná se tak především o full servisové kampaně, které se nebojí využít vícero kanálů jako je například i YouTube. „Co se týká digitálních médií, včetně YouTube, trpěly kampaně Effie zatím jistým ostychem. Jako by se přihlašovatelé digitálu tak trochu báli,” dodává Novák.

Přihlášky bude možné podávat od 28. června do 19. srpna 2022. Vyhlášení proběhne na galavečeru 23. listopadu v Kino Lucerna.

Celkem se v minulém roce do soutěže přihlásilo 85 soutěžících nejen z řad členských subjektů AKA, hlásili se také zástupci soukromé a veřejné sféry, například sportovní klub nebo vysoká škola. V roce 2021 rozdali pořadatelé celkem 27 cen včetně dvou speciálních ocenění a Grand Prix. Porota složená ze zástupců zadavatelů, komunikačních agentur, mediálních agentur, výzkumných agentur – členů sdružení SIMAR a zástupců odborných médií, vybírala vítěze celkem ve čtrnácti různých kategorií.