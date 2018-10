Facebook i Instagram ohlídají vaši aktivitu

Víte, kolik času strávíte denně na sociálních sítích? Facebook i Instagram vám v dohledné době samy řeknou, že je na čase pohnout se zase o kus dál. Jak bude nástroj fungovat a co vše bude díky němu možné sledovat, zjistila agentura LCG New Media.

Namlouvat si, že sociální sítě využíváme jen pár hodin denně, je zcela zbytečné. Všichni moc dobře víme, že svět se momentálně točí kolem toho, co se šíří po síti. Pokud nechceme být mimo hru a udržet krok s trendy, být online zkrátka musíme. Otázkou ale zůstává, JAK ČASTO? Napadlo vás někdy sledovat, kolik času prosedíte nad obsahem těch, které sledujete? Zapomeňte na čárkování i super chytré aplikace. Facebook a Instagram to udělají za vás. A pěkně vám to spočítají.

Nový ovládací panel, který se už brzy objeví jak na Facebooku tak Instagramu, bude svým uživatelům zobrazovat přehled toho, jak často a na jakých zařízeních platformy používají. Čas strávený na sítích bude možné řídit a omezovat na určitý počet hodin pomocí časovače. Jakmile přesáhnete nastavenou dobu, přijde vám automaticky upozornění, které vám dá najevo, že už jste na síti moc dlouho.

Ačkoli má nová funkce podpořit hlavně odpovědné používání sociálních sítí, cílem Facebooku i Instagramu je, aby se uživatelé věnovali jen kvalitnímu obsahu v omezeném čase. Aby čas, který na sítích probrouzdají, byl záměrný, pozitivní a hlavně inspirativní. Na druhou stranu to pro Facebook a Instagram znamená, že uživatelé budou na jejich sítích trávit méně času.

Nová funkce bude v obou aplikacích k dispozici v sekci „Nastavení.“ Hlavní ovládací panel bude ukazovat průměrný čas, který jste strávili v aplikaci na konkrétním zařízení, stejně tak jako celkový čas strávený v aplikaci v rámci daného dne. Dále bude možné si nastavit konkrétní limit, který budete chtít pobytu na síti věnovat, včetně upozornění, které vám přijde po překročení tohoto časového rozhraní. Pokud vám první nastavení z jakéhokoli důvodu nebude vyhovovat nebo budete mít pocit, že vás Facebook a Instagram moc šikanují, počáteční nastavení půjde samozřejmě kdykoli upravit nebo zrušit.