Fatra spouští novou kampaň „Jsme s vámi, když…“

„Jsme s vámi, když…“ – to je ústřední heslo kampaně, která má 2 cíle: představit společnost jako perspektivního zaměstnavatele a jako tradičního českého výrobce, jehož produkty vstupují do každodenního života nás všech – když stavíme, nakupujeme, bydlíme, jdeme do školy, trávíme spolu volný čas apod.

Kampaň bude zahájena počátkem října a potrvá až do prosince tohoto roku. Využita budou online média, ale i tištěné deníky a magazíny. Fatra se zaměří také na využití vlastních komunikačních kanálů – responzivního webu, facebookového profilu a LinkedIn. Kampaň je zaměřena na zvýšení povědomí o značce Fatra, takže cílí na B2B i B2C skupiny. Společnost Fatra počítá s pokračováním komunikačních aktivit i v roce 2018, kdy se kampaň posune od korporátní prezentace více ke komunikaci značky v produktové rovině.

Na nové kampani „Jsme s vámi, když…“ společnost Fatra spolupracuje s agenturami Comtech Can a ABBBA Consulting, využívat bude také inhouse týmu.