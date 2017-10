Fiktivní šlechtický rod Krolewski přináší příběh stejnojmenného sýru

Agentura Programmatic Media povede komunikaci známých sýrů značky Krolewski, které patří pod dodavatele mléčných výrobků, společnost Milkpol s. r. o. Hlavním cílem kampaně je zásadně změnit vnímání značky Krolewski a zlepšit celkové prodeje. Projekt cílí především na maminky s dětmi a střední vrstvu.

Zábavná komunikace fiktivního rodu Krolewski probíhá především na sociálních sítích, microsite syrnadzlato.cz a prostřednictvím aktivního dialogu s novináři, bloggery a influencery.

Rod Krolewski má svůj původ v 15. století na dvoře krále Jiříka z Poděbrad. Mladý a šikovný kuchař František je povýšen do šlechtického stavu pro svůj lahodný sýr. Tímto je položen základ celého rodu, který se postupně vepíše do historie.

„Společnosti Milkpol chyběl u její produktové řady Krolewski zajímavý příběh, který by dotvořil tvář této značky. Kvůli velkému množství druhů sýru na trhu je mnohdy těžké se nějakým zajímavým způsobem odlišit, a to jak v regálech, tak v komunikaci na sociálních sítích. Rozhodli jsme se proto opustit suchou a nudnou produktovou komunikaci a vytvořit vlastní sýrový svět,“ vysvětluje Michaela Bartošová, kreativní ředitelka Programmatic Media.

Hlavní část komunikace se odehraje na sociálních sítích. K tomu poslouží fiktivní šlechtický rod Krolewski, jehož příslušníci provedou obsahem Facebooku, a zároveň i přidružená microsite syrnadzlato.cz. Obsah je složen především z komiksů, receptů a tipů týkajících se sýru Krolewski. Ty spojuje heslo rodu „Sýr nad zlato“.

„Cílem je významně zvýšit atraktivitu sýrů Krolewski a přimět zákazníka, aby si spojil každý druh sýru Krolewski s daným charakterem stejnojmenného rodu. Naší hlavní ambicí je vytvořit love brand,“ doplňuje Michaela Bartošová. Každý produkt má zároveň svého rodového ambasadora, jednoho z dětí Františka Krolewski.

Otec František, dcera Barbora a tři synové – Jiřík, Richard a Filip. Povahou jsou všichni stejní, mají však rozdílné osudy. Barča rozdává svoji lehkost v Itálii, Filip udivuje svým uměleckým talentem francouzský dvůr, Richard překonává nástrahy na širých oceánech a Jiří nese odkaz svého otce v českých zemích.

Kampaň je vymyšlena tak, aby měla univerzální použití. „Při navrhování jsme se zaměřili i na to, abychom ji mohli použít napříč všemi komunikačními i marketingovými kanály, jako jsou online, instore nebo print,“ upřesňuje Michaela Bartošová.

„Pro společnost Milkpol je tato kampaň mírnou revolucí. Nikdy jsme takto kreativní komunikaci nevyužívali. Věříme, že toto provedení nás vyzvedne mezi přední distributory sýrů a mléčných výrobků.“ dodává Michaela Kuřinová, sales manager Milkpol s. r. o.