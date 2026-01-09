Fio banka neopouští farmu a s ověřeným týmem startuje novou etapu kampaně

Fio banka se připomíná novými spoty z kampaně Pro všechny pozemské radosti, ve kterých zůstává u osvědčené dvojice hlavních herců i agentury. V reakci na ohlas se Fio banka rozhodla pokračovat v kampani Pro všechny pozemské radosti.
Kreativní vedení celé kampaně bylo opět svěřeno do osvědčených rukou agentury JinejGang. Nové spoty navazují na předchozí koncept a přináší další příběhy oblíbené dvojice – Boženky a Přemka. Diváci mohou už v těchto dnech sledovat nové situace plné humoru, přičemž scéna zůstává nezměněná. Hlavní kulisou pro jejich nové „pozemské radosti“ je i tentokrát farma Prak u Českého Šternberka. Fio banka tak s nadhledem zajišťuje kontinuitu příběhu a silnou vizuální rozpoznatelnost, na kterou si diváci v předchozí fázi zvykli.
V hlavních rolích se opět představí známé tváře – Petra Nesvačilová a Štěpán Kozub. Za produkcí spotů stojí AdKolektiv a režijní taktovky se ujal Daniel Růžička. O střih spotů se postaral Filip Malásek a zvukové úpravy realizovalo Kabelovna Studio. K finální podobě spotů přispělo také renomované studio UPP. „Po vynikajících výsledcích první farmářské kampaně jsme se rozhodli v tomto úspěšném příběhu pokračovat. Klíčová pro nás byla zachovaná synergie s agenturou JinejGang, našimi herci, režisérem a produkcí. Naším cílem bylo tuto vzájemnou kreativní chemii maximálně využít i v nové části kampaně. Agentura opět prokázala svou zručnost, když koncept posunula a zároveň zajistila okamžitou vizuální rozpoznatelnost. Diváci se nemusejí obávat – zábavný a originální styl zůstává. Připravili jsme různorodou škálu videoformátů, od detailních minutových spotů pro YouTube až po šestisekundové bumpery,“ komentuje pokračování kampaně Jan Bláha, člen představenstva a obchodní ředitel Fio banky.