Firmy, které jsou na špičce ve využívání umělé inteligence, vytvářejí větší hodnotu pro své akcionáře

Nový výzkum společnosti Accenture odhalil, že firmy s optimálními inovačními strategiemi využívajícími umělou inteligencí vytvářejí větší hodnotu pro své akcionáře. V posledních letech to však byla méně než jedna pětina předních společností, které využíváním AI dosáhly takového výkonu.

Tyto společnosti prokázaly vysoký ´AIQ´ kombinací účinných in-house inovací a externí spolupráce.

Zpráva společnosti Accenture nazvaná “Boost Your AIQ: Transforming into an AI Business (Zvyšte si svůj AIQ: Přechod na byznys AI),“ publikovaná ve spolupráci se sdružením mladých podnikatelů G20, hodnotí skupinu Fortune Global 100 (žebříček nejlepších 100 firem z hlediska obratu, zveřejňovaný časopisem Fortune) a seznam firem sestavený společností Accenture, kde je uvedeno 100 průkopníků ve vývoji a uplatňování AI v období od roku 2010 do roku 2016. Výzkum zaměřený na měření jejich IQ umělé inteligence (AIQ) analyzuje úroveň in-house schopností a investic do AI, a zároveň intenzitu spolupráce s externími partnery.

Výzkum zjistil, že pouze 17 % firem spadá do vysoce výkonného kvadrantu “Kooperativní vynálezce“, zatímco většina (57 %) se stále nachází v kvadrantu “Pozorovatelé“, s relativně nízkou úrovní in-house inovací nebo externí spolupráce v oblasti AI. Kooperativní vynálezci zvýšili hodnotu svého podniku (měření založené na tržní kapitalizaci, dluhových a hotovostních pozicích) v průměru o 4,2 % od roku 2013, ve srovnání s 2,3 % u zbytku vzorku. Výzkum společnosti Accenture odhaduje, že společnosti, které se mohou posunout ze statusu “Pozorovatele“ na status “Kooperativního vynálezce“, budou moci dosáhnout toho, že se hodnota jejich společnosti zvýší v průměru o 90 %.

„Umělá inteligence je jednou z nejmocnějších technologických inovací všech dob, která transformuje způsob, jakým pracujeme a žijeme,“ řekl Paul Daugherty, ředitel pro technologie a inovace společnosti Accenture. „Mnoho firem je připraveno jít nad rámec experimentální fáze s AI a využívá ji ke zvyšování produktivity a vytváření zcela nových obchodních příležitosti. Aby mohli v tomto směru dosáhnout vysoké výkonnosti, budou muset rozvíjet vlastní technologie, data a schopnosti lidí a hluboce se angažovat v širším ekosystému AI.“

Inovační strategie k využití umělé inteligence

Výzkum ukazuje, že pro dosažení vysokého AIQ musejí společnosti sladit a začlenit tři stěžejní faktory:

Technologie: Společnosti musejí nejen kombinovat postavení senzorů, složité algoritmy, zpracování přirozeného jazyka a jiné technologie, ale musejí si také zvolit, kdy investovat do vlastních aplikací.

Data: AI vyžaduje obrovské objemy dat a zabezpečení těchto dat je zásadní pro to, aby se inteligentní systémy mohly učit a zlepšovat. K náročnosti přispívá i to, že většina dat, která mají firmy k dispozici, je nestrukturovaná nebo nesourodá. Aby mohly firmy tyto problémy překonat, musejí aktualizovat své stávající systémy, sladit data a využít v tomto prostředí AI tak, aby vytvářely inteligentní produkty a služby.

Lidé: AI vyžaduje širokou škálu odborných znalostí v různých kombinacích – z oblasti matematiky, průzkumu dat, neurovědy, behaviorální psychologie, lingvistiky a jiných humanitních věd – které jsou nutné pro práci s inteligentními stroji. Zároveň bude mít AI vliv na pracovní místa a role stávajících pracovníků a na nové dovednosti, které zatím na trhu nejsou. Výzkum naznačuje, že firmy musejí najít správnou rovnováhu mezi rekvalifikací stávajících pracovníků a najímáním externích talentů. To zahrnuje partnerství s univerzitami, které jsou zdrojem talentů, ale také se vznikem zakázkové ekonomiky a vytvářením flexibilnějšího pracovního prostředí pro přilákání specialistů na volné noze.

„Úspěch v oblasti AI nemůže nastat izolovaně,“ prohlásil Francis Hintermann, výkonný ředitel Accenture Research. „Naše analýza ukazuje, že inovace v oblasti AI vyžadují po firmách otevřenost jejich technologií, dat a talentu ke spolupráci se specializovanými startupy a podnikateli. To vyžaduje transformaci inovačních strategií a organizační struktury.“