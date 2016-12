Firmy letos na vánočních eventech nebudou šetřit

Firemní akce, neformální setkání či event jsou důležité nástroje, jež pomáhají udržovat a budovat vztahy se stávajícími i potenciálními partnery a klienty. Firmy si to uvědomují, a proto do nich investují stále více finančních prostředků – na osobu utratí až 1 000 Kč.

Letošní rok bude v počtu akcí rekordní, přičemž nejvíce se jich odehraje během adventu.

Právě toto období je nejvhodnější pro pořádání společenských akcí. K tomu napomáhá několik výrazných faktorů. Firmám rostou obraty, před koncem roku potřebují utratit nevyužité finanční prostředky a také by rády udělaly radost svým zaměstnancům a obchodním partnerům.

Podle průzkumu agentury Promoteri.eu chce vánoční večírek, nebo dokonce více večírků uspořádat až 75 % firem. Investují do nich v průměru několik desítek tisíc korun, a to v závislosti na jejich velikostech a počtu pozvaných. V přepočtu na jednu osobu utratí něco mezi 400 až 1 000 korunami. Tak moc se v případě vánočních večírků naposledy utrácelo před krizí v roce 2008 a očekává se, že letošní rok bude lámat rekordy. To potvrzuje také Vít Krčmář, jednatel agentury Promoteri.eu, která se desátým rokem zaměřuje na pořádání různých akcí: „I letos jsme ze strany firem zaznamenali zvýšenou poptávku po pořádání eventů a s končícím rokem jejich počet graduje. Poptávky přitom nově chodí i od menších firem, které dříve žádné takové akce nedělaly, a nyní připravují třeba i dvě

– jednu pro zaměstnance a druhou pro partnery.“

Zajímavým zjištěním je i to, že akce jsou čím dál častěji vybírány dle pocitů a zkušeností. Naopak firem, které se rozhodují na základě analýz, stále ubývá. Trh s eventy se tak transformuje a firmy se tomu přizpůsobují. „Marketéři si uvědomili, že dobře zorganizovaná akce dokáže v tomhle ohledu téměř zázraky, a proto jejich pořádání svěřují do péče specializovaných agentur. Dobře vědí, že jen tak mohou dosáhnout kýženého efektu a není nutné věnovat se dalším věcem, které na první pohled nejsou zřejmé, ale mohou pokazit dojem z celé akce,“ dodal Vít Krčmář.

Letošní předvánoční a vánoční večírky jsou tak zpravidla koncipovány jako zážitkové akce, a to jak pro zákazníky, tak zaměstnance. Firmy jsou nápadité, vsázejí na zábavný program a nebojí se pozvané zapojit do samotného dění.