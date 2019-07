Fotku v mobilu si na lednici nenalepíte

Co uděláte s pohlednicí od přátel, kterou najdete v poštovní schránce? Lípnete magnetem na lednici nebo píchnete v kanceláři na nástěnku. A co udělá vaše máma nebo babička, které pošlete pohled z dovolené vy? Pyšně si ji vystaví v kuchyni vedle linky nebo pověsí do rámečku v obýváku.

Fotka přetransformovaná do papírové pohlednice žije vlastním životem a často zdobí domácnosti ještě měsíce po návratu z dovolené. A to jsou přesně momenty, které v kreativní zkratce využívá Česká pošta ve své letní kampani k populární službě Pohlednice Online.

„V dřívějších kampaních jsme spíše edukovali zákazníky, vysvětlovali způsob, jak pohlednici v aplikaci vytvořit a odeslat. Pro letošek jsme se rozhodli pro změnu a v kampani chceme hravě upozornit na to, v čem je kouzlo tradiční papírové pohlednice a proč je stále oblíbená. Nonsens headlinu kampaně Fotku v mobilu si za rámeček nedáte, doprovází konstatování, že papírové pohledy je možné zasílat digitálně“ popisuje za tým marketing a product development České pošty Lukáš Rampas. A dodává: „Zvolili jsme moment překvapení i ve vizuálu a v podstatě neukazujeme výsledný produkt. Jak pohlednice vypadá, všichni víme, kampaní chceme vzbudit zájem a zvědavost.



Princip služby spočívá v propojení digitálního světa s tradiční papírovou pohlednicí, která v posledních letech zažívá boom. Fotku je možné odeslat online z mobilní aplikace Pohlednice Online nebo webu www.pohledniceonline.cz, pošta ji následně vytiskne a jako klasickou papírovou pohlednici doručí adresátovi. Česká pošta službu uvedla na trh v roce 2015.