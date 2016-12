Globální reklama v sociálních médiích v roce 2019 dosáhne hodnoty 50 miliard USD

Podle nové studie Advertising Expenditure Forecasts, kterou dnes vydala mediální agentura Zenith, vzrostou výdaje na reklamu v sociálních médiích mezi lety 2016 a 2019 o 72 % a jejich hodnota stoupne z 29 na 50 miliard USD.

Reklamě v sociálních médiích v roce 2019 připadne 20 % veškerých výdajů na internetovou reklamu, což představuje zvýšení oproti 16 % v roce 2016. Reklama v sociálních médiích roste o 20 % ročně a do roku 2019 bude jen o 1 % menší než reklama v novinách (50,2 miliardy USD pro sociální média ve srovnání s 50,7 miliardy USD pro noviny). Do roku 2020 sociální média noviny hladce předstihnou.

Platformy sociálních médií těží z rychlého osvojování mobilní technologie a využívají ji k tomu, aby se staly nedílnou součástí každodenního života svých uživatelů. Pro mnoho uživatelů jsou sociální média ústředním bodem jejich společenského života a také hlavním zdrojem zpráv. Reklamy v sociálních médiích se souvisle vměšují mezi zobrazované příspěvky a zejména na mobilních zařízeních jsou mnohem účinnější než rušivé bannery.

On-line video předstihne reklamu v rádiu

Reklama v on-line videích roste téměř stejně rychle jako sociální média, o 18 % ročně. Do roku 2019 bude mít celosvětovou hodnotu 35,4 miliardy USD a nepatrně převýší částku vynaloženou na reklamu v rádiu (35,0 miliardy USD). On-line video rovněž těží z šíření mobilních zařízení a také z rozvoje vysokorychlostního přenosu mobilních dat a z vylepšování displejů na mobilních zařízeních. Společnosti začínají reklamu v on-line videích stále běžněji využívat jako doplněk k televizní reklamě, ale pro většinu z nich nemá smysl používat ho jako její náhradu. Dokonce i v roce 2019 bude mít reklama v on-line videích jen pětinovou velikost (18 %) ve srovnání s reklamou v televizi.

Stabilní růst celosvětových výdajů na reklamu v roce 2017 navzdory politickým rizikům a srovnání s rokem 2016

Zenith předpovídá, že v roce 2017 celosvětové výdaje na reklamu vzrostou o 4,4 %, tedy stejným tempem, jaké odhadujeme pro rok 2016. Vzhledem k tomu, že nečekané výsledky britského referenda o členství v Evropské unii a americké prezidentské volby zvýšily politickou nejistotu a vyvolaly riziko omezení mezinárodního obchodu, jedná se o silný výsledek. Rok 2017 také čelí tvrdému srovnání s rokem 2016, kdy byly výdaje stejně jako vždy jednou za čtyři roky povzbuzeny americkými prezidentskými volbami, letními olympijskými hrami a mistrovstvím Evropy ve fotbale.

Očekává se, že stabilní růst globálních výdajů na reklamu bude pokračovat i po roce 2017 – pro rok 2018 předpovídáme další 4,4 % a pro rok 2019 4,1 %. Růst globálních výdajů na reklamu je od roku 2010 pozoruhodně stabilní. Tyto výdaje rostou o 4–5 % ročně, obvykle na úrovni růstu globálního HDP nebo pod ní. Před finanční krizí reklama obvykle přehnaně kopírovala širší hospodářství. Rostla rychleji v období expanze a rychleji klesala během recese s častými změnami v meziročním růstu. V poslední době se zdá, že globální reklamní trh vstoupil do fáze stabilnějšího růstu.

Globální růst je podpořený pokračujícím vzestupem Asie a oživením ve východní Evropě

Ačkoliv růst celosvětových výdajů na reklamu je stabilní, v různých částech světa se liší. Na Středním východě a v severní Africe kvůli konfliktům a nízkým cenám ropy výdaje na reklamu klesají o 4,9 % a v Latinské Americe rostou jen o 1,7 % ročně kvůli recesi v Argentině, Brazílii, Ekvádoru a Venezuele. Nejrychleji roste Asie. V Číně v posledních několika letech růst výrazně zpomalil, ale stále má hodnotu 7,0 % ročně. V současnosti se jedná o druhý největší reklamní trh na světě (za Spojenými státy), což každoročně přináší mnoho dalších prostředků vynaložených na reklamu. Očekáváme, že mezi lety 2016 a 2019 Číně připadne 25% podíl na růstu celosvětových výdajů na reklamu. Očekáváme rovněž, že na dalších třech asijských trzích – v Indii, Indonésii a na Filipínách – do roku 2019 porostou výdaje na reklamu každý rok dvojciferným tempem. Jedná se o tři významné trhy, jejichž velikost se v roce 2016 pohybuje od 3,5 miliardy USD (Filipíny) do 7,5 miliardy USD (Indie i Indonésie). Tyto tři trhy společně do roku 2019 přispějí ke globálnímu růstu dvanácti procenty.

Reklama na několika trzích ve východní Evropě – zejména v Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku – doplatila na konflikt na Ukrajině, na následně uplatňované sankce mezi Ruskem, Spojenými státy a EU a na prudký pokles ceny ropy. V roce 2015 se výdaje na reklamu na těchto třech trzích snížily o 12 %, ale letos se vyhnuly kolapsu a došlo zde k oživení z jejich omezeného základu. Zenith předpovídá, že letos tyto tři trhy vzrostou o 8 % a v roce 2017 o 9 %. Mezi lety 2016 a 2019 tyto trhy přispějí k růstu celosvětových výdajů na reklamu dvěma procenty.

„Sociální média a on-line video přispívají k trvalému růstu globálních výdajů na reklamu, a to navzdory politickému ohrožení ekonomiky,“ uvedl Jonathan Barnard, head of forecasting společnosti Zenith. „Do roku 2019 zajistí více než třetinu růstu celosvětových výdajů na reklamu pouhé čtyři asijské trhy, a vyváží tak recesi v Latinské Americe a na Středním východě.“