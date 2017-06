Globus bude místo dárků rozdávat peníze v loterii

Obchodní řetězec Globus se rozhodl svým zákazníkům splnit sny a od 1. června do 9. srpna pro ně pořádá loterii. Od začátku června mohou zákazníci za své nákupy získávat herní kupony a zapojit se s nimi do hry.

Na jejím konci bude v každém hypermarketu vylosován jeden výherce, který si s výhrou půl milionu korun může splnit své sny. V průběhu léta je bude motivovat šancí zařadit kupón z účtenky za svůj nákup do loterie. Od začátku června do začátku srpna bude Globus každé 2 týdny losovat v každém hypermarketu stovku ze zapojených, kteří vyhrají dárkový poukaz na nákup v hodnotě 1 000 korun. V závěrečném losování bude v každém z 15 hypermarketů vylosován jeden šťastlivec, který si odnese celého půl milionu korun.

Tisíce odměněných, ve finále patnáct krát půl milionu

Zákazníci se budou moci zapojit do hry prostřednictvím herních kuponů, které získají ke svým nákupům v rámci účtenek. A to za každý nákup nad 700 Kč a/nebo za 10 extra bodů nasbírané za extra produkty v jednom nákupu. Pro zisk herního kuponu stačí naplnit jednu z podmínek. Pokud v rámci jednoho nákupu naplní obě tyto podmínky, získají k jednomu nákupu hned 2 herní kupony. Počet herních kuponů, které zákazník do hry zapojí je neomezený, a čím více jich zapojí, tím vyšší je šance na některou z výher – a to včetně té hlavní na splnění svého snu. „Akci odstartujeme 1. června a bude probíhat následujících deset týdnů. Jednou za dva týdny rozdá každý z hypermarketů stovce svých zákazníků odměnu jeden tisíc korun v podobě dárkového poukazu na nákup. V jejím finále vylosujeme patnáct hlavních vítězů, kteří si odnesou odměnu celého půl milionu korun,“ vysvětluje princip soutěže mluvčí řetězce Pavla Hobíková.

Sny jsou rozdílné, kampaň ale konzistentní

„Výhodou loterie je, že si každý z našich zákazníků může za výhru dosadit právě svůj sen, ať už se jedná o cokoliv. Přání každého z nás jsou přeci velmi rozdílná, a o to více motivující,“ dodává Pavla Hobíková. Stejný obsah nese také reklamní kampaň, kterou bude Globus soutěž podporovat. Při její přípravě spolupracoval s kreativní agenturou Klan, jež patří do komunikační skupiny Publicis One. TV spot navazuje na ten vánoční s dětským protagonistou. Tou řetězec na konci loňského roku podporoval službu samoobslužného nakupování Scan&Go. Nosiči budou televize, online i rádio, kampaň by měla propagovat nejen soutěž samotnou, ale zároveň i prémiové produkty zapojené do hry prostřednictvím extra bodů.