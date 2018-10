Globus mění komunikační koncept

Počínaje letošní vánoční kampaní Globus startuje nový koncept komunikace, který se propíše do všech marketingových kanálů a produktových kampaní. Představí Globus rodinu, ve které má každý své potřeby a ukáže, že Globus je pro rodinné nákupy tím nejlepším místem.

Globus otevírá svůj nový komunikační koncept do mnohem větší šíře, než tomu bylo předtím, aby nově ukázal, že nakupování nemusí být jen shánění položek z nákupního seznamu. V Globusu je totiž „zaděláno“ na mnohem více a tím je pohodový nákupní zážitek. Globus v nové komunikaci ukazuje své největší trumfy: kvalitu, garantovanou vlastními výrobami v řeznictví, pekařství, cukrářství a Globus restauraci. Dále čerstvost a bohatost celého sortimentu ve všech 15 hypermarketech a v neposlední řadě i rychlé způsoby nakupování. Rozkročení komunikačního konceptu dovoluje cílit na všechny členy běžné rodiny a na mikro příbězích ukázat, co všechno může být součástí onoho nevšedního nákupního zážitku. Do Globusu se těší malí i velcí, protože právě tady se plní všechna přání, včetně toho nenudit se a pohrát si s moderní technologií.

V Globusu je svět v pořádku: bohatá nabídka celý rok

Typický claim značky je nejen připomínkou, ale v pojetí současného Globusu i závazkem vůči okolnímu světu. Poctivost, kvalita surovin i řemeslné výroby, domácí český sortiment a lidskost jako hlavní atributy značky připomínají to, co zákazníci nacházejí v Globusu a žijí také ve svých rodinách. Nový komunikační koncept je tak přirozeným pokračováním firemní filosofie. „V komunikaci Globusu neprezentujeme celebrity, ale naopak typickou rodinu, kde má každý své preference a potřeby. Odpovídáme na ně šíři nabídky a její kvalitou jak v sortimentu, tak ve službách. Naši zákazníci si tak u nás mohou dopřát, co chtějí, a to nejen o Vánocích,“ říká Petr Ptáček, vedoucí marketingu Globus.

Vánoční spoty v režii Jana Prušinovského

Globus začíná svůj nový rodinný koncept v předvánočním čase jak novými vizuály, POS, tak i televizním spotem. Pod „taktovkou“ zkušeného režiséra Jana Prušinovského, který má za sebou mnoho filmových úspěchů, ožije Globus rodina v zábavných scénách. „Rodinné scénky jsou herecky poměrně náročné. Jsme si však jistí, že v režii Jana Prušinovského budou členové rodiny ve svých výstupech excelovat, spoty doručí hlavní sdělení a současně pobaví,“ uzavřel Petr Ptáček. Autorem nového rodinného konceptu je agentura Klan.